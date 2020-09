Passanten helpen mindervalide bestuurder uit auto na ongeval Kristof Pieters

21 september 2020

10u30 0 Sint-Niklaas Op de E17 is een bestuurder maandagochtend in de gracht naast de snelweg beland. De mindervalide chauffeur werd uit zijn wagen geholpen door getuigen. Hij liep wonderwel geen noemenswaardige verwondingen op.

Het ongeval gebeurde om 8.45 uur op de E17 richting Antwerpen ter hoogte van de splitsing van de hoofdrijbaan met de parallelweg in Sint-Niklaas. De oudere, mindervalide man merkte pas op het allerlaatste moment op dat hij via de zijrijbaan moest rijden. Bij het bruuske manoeuvre om de afrit nog te halen ramde hij echter de betonnen jersey op de splitsing waardoor hij de controle verloor. De auto dook een dertigtal meter verder door de struiken de gracht in. Enkele getuigen stopten onmiddellijk om hulp te bieden. Ze konden de chauffeur al snel uit zijn wagen helpen. Hij liep geen noemenswaardige verwondingen op en kon op eigen kracht naar een opgeroepen ziekenwagen stappen. Hij werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Een van de getuigen had het ongeval per toeval ook gefilmd met zijn dashcam. De beelden werden ter plaatse aan de wegpolitie overgemaakt. Het ongeval zorgde even voor lichte hinder op de snelweg.