Passanten en hulpdiensten redden verwarde man uit Stekense Vaart Kristof Pieters

14 augustus 2020

12u30 24 Sinaai/Stekene Op de grens van Sinaai en Stekene hebben passanten en de hulpdiensten vrijdagochtend een bejaarde man uit het water van de Stekense Vaart gered.

De man werd rond 9.45 uur opgemerkt door voorbijgangers terwijl hij ter hoogte van de brug aan de Weimanstraat in het water van de Stekense Vaart lag te spartelen. Hoe de man in het water terecht kwam, is niet duidelijk. Het slachtoffer kwam verward over. De man werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand bleek gelukkig goed mee te vallen.