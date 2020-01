Passagier gewond bij kop-staartaanrijding op Parklaan JVS/PKM

28 januari 2020

16u00 0 Sint-Niklaas Bij een verkeersongeval op de Parklaan in Sint-Niklaas is maandagavond één persoon gewond geraakt.

Maandagavond rond 8 uur kwam het tot een aanrijding tussen twee personenwagens op de Parklaan. Beide wagens reden richting Grote Markt. Zo’n 200 meter voor de Grote Markt remde de eerste wagen vrij bruusk. De bestuurder van de wagen die daarachter reed, kon niet tijdig stoppen en reed in op zijn voorligger. Een passagier in de aangereden wagen raakte gewond en werd naar het AZ-Nikolaas overgebracht. Er was tijdelijk verkeershinder.