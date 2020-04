Passagier gewond bij botsing tussen twee auto’s op N70 Kristof Pieters

13u29 1 Belsele Op de N70 in Belsele kwamen dinsdagvoormiddag omstreeks 10.20 uur twee personenwagens met elkaar in aanrijding. Een passagier raakte hierbij gewond.

De bestuurder van een BMW kwam van een oprit, reed de rijbaan op en merkte een andere wagen die uit de richting van Lokeren kwam te laat op. De bestuurder van de Mazda reed daardoor in de flank van de BMW. Beide bestuurders kwamen er met de schrik vanaf, maar de vrouwelijke passagier uit de Mazda raakte lichtgewond en werd naar het AZ-Nikolaas overgebracht. Beide wagens raakten beschadigd en moesten getakeld worden. Er was tijdelijk verkeershinder in beide richtingen.