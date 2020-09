Partena opent kinderdagverblijf in Stationsstraat Joris Vergauwen

26 september 2020

11u35 0 Sint-Niklaas In een voormalig winkelpand in de Stationsstraat heeft Partena Kinderopvang een nieuw kinderdagverblijf geopend.

Het kinderdagverblijf ‘Snoezelsnor’ is van start gegaan, midden in de winkelstraat van Sint-Niklaas. De opvang in de Stationsstraat biedt plaats aan 28 kinderen. Er zijn nog vrije plaatsen. “Het kinderopvangtekort in Sint-Niklaas blijft groot”, stelt Filip Standaert van Partena Kinderopvang. “Met de opening van dit gloednieuwe kinderdagverblijf willen wij inspelen op de blijvende nood aan kwaliteitsvolle kinderopvang.”

De keuze viel op het pand in de Stationsstraat omdat het stadsbestuur had aangegeven dat die buurt nog extra kinderopvang kon gebruiken. “De Stationsstraat, een winkelstraat waar geen verkeer is toegelaten, is misschien een niet voor de hand liggende keuze voor een kinderopvang. Maar ouders ondervinden er geen hinder van. Na amper anderhalve maand zitten we al aan een bezetting van 50 procent. Dat is ongezien bij nieuwe openingen.”

Het is het 43ste kinderdagverblijf van Partena Kinderopvang, dat één van de grootste private aanbieders van kinderopvang in Vlaanderen is.

Info: www.partena-kinderopvang.be