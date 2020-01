Parking Boonhemstraat wordt omgevormd tot groene ontmoetingsplek Joris Vergauwen

17 januari 2020

14u03 0 Sint-Niklaas De parking aan de kunst- en muziekacademie in de Boonhemstraat wordt omgevormd tot groene ontmoetingsplek.

Groene plekken creëren in de stad, dat is één van de doelstellingen van het stadsbestuur de komende jaren. Dat gebeurt met de parking aan de Boonhemstraat, vlakbij de academies en de scholen Heilige Familie en College. Het schepencollege heeft beslist om die parking, waar een 25-tal auto’s kunnen staan, om te vormen tot een plek voor vergroening en ontmoeting. Dat gebeurt samen met de bouw van de nieuwe toegang van d’Academie Beeld en de herinrichting van de Boonhemstraat in het kader van de winkelwandellus. “De Boonhemstraat zal er fundamenteel anders gaan uitzien”, stelt schepen voor Stadsvernieuwing Carl Hanssens (N-VA).

Met de omvorming van de parking tot groene ruimte gaat de stad in op een oproep van het Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin. Die willen met de campagne ‘Operatie Perforatie’ zoveel mogelijk gemeentebesturen, bedrijven en burgers aanmoedigen om ruimte te ontharden, zodat regenwater beter kan infiltreren in de bodem. “Dat levert in een dichtbebouwd Vlaanderen heel wat voordelen op: minder overstromingen, minder bodemverdroging, meer verkoeling op hete zomerdagen en extra groen in het straatbeeld. Hoe meer water er in de bodem kan, hoe beter voor onze leefomgeving.”