Parket onderzoekt mysterieuze dood Barbara (33) vlak voor eerste date, ex-man opgepakt voor verhoor Kristof Pieters

19 juni 2019

22u52 0 Sint-Niklaas Politie en parket onderzoeken of er kwaad opzet in het spel is bij de dood van de 33-jarige Barbara Ongena. De vrouw werd dinsdagavond levenloos teruggevonden in haar flat in de Oude Molenstraat in Sint-Niklaas. Er had een korte brand gewoed. De omstandigheden waarin ze is overleden zijn echter bijzonder verdacht. De ex-partner van de vrouw, van wie ze nog maar sinds kort gescheiden leefde, werd intussen opgepakt voor verhoor.

In de vriendenkring van Barbara Ongena wordt met grote verslagenheid gereageerd op haar plotse dood. “We blijven met heel veel vraagtekens zitten”, vertelt één van haar beste vriendinnen met wie ze dagelijks contact had. “Barbara had vrij recent een punt achter haar relatie gezet. Die was al lang verzuurd en kende heel woelige momenten. Nu had ze eindelijk de stap durven zetten. Ze wou haar leven een andere richting geven.”

Dat het niet goed ging tussen Barbara Ongena en haar man D.P. was in de omgeving van het koppel geen geheim meer. Ook aan de schoolpoort in de Velle, waar haar twee jongens van 8 en 6 jaar school liepen, had de jonge vrouw al aangegeven dat ze wou vertrekken. Eén van haar vriendinnen had haar daarom een kleine flat aangeboden in de Oude Molenstraat. Ze woonde er sinds een goeie maand. Het was een tussenstap tot ze iets beter gevonden had.

Slechts kleine vuurhaard en rookmelder geactiveerd

Voorlopig is het een raadsel wat er zich dinsdagavond in het appartement heeft afgespeeld. Barbara had tot half vijf ’s middags gewerkt. Al vijftien jaar was ze één van de gezichten van parfumerie ‘Sublim by Katty’ in het Waasland Shopping Center. Met de gerante van de zaak had ze afgesproken om 19 uur ’s avonds. Barbara ging eerst de kinderen ophalen bij haar ex en daarna zou haar vriendin op de twee kinderen passen. Toen de vrouw op het afgesproken uur voor de deur stond, kwam er geen reactie. De brandweer werd erbij geroepen om de deur te forceren. Binnen in de flat werd een zware rookontwikkeling vastgesteld. De hulpdiensten vonden even later het levenloze lichaam van Barbara Ongena. De omstandigheden van haar dood bleken meteen erg verdacht te zijn. De vuurhaard was vrij beperkt en situeerde zich rond de matras. Die had lange tijd gesmeuld waardoor er heel veel rook was vrijgekomen. Vrienden zien haar dood alleszins als erg verdacht. “Barbara rookte niet en bovendien was de rookmelder afgegaan. Die was nog aan het piepen toen de hulpdiensten de flat binnendrongen. Als ze in slaap was gevallen, was ze daardoor normaal zeker wakker geworden.”

Getuige zag uur voordien man flat verlaten

Het parket heeft een branddeskundige aangesteld en een wetsdokter om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Voorlopig wil men geen commentaar kwijt. Uit verschillende bronnen is wel vernomen dat de ex-partner kort na de feiten opgepakt werd voor ondervraging. Ook woensdag werd hij op de rooster gelegd. Voorlopig houden de speurders echter nog alle pistes open. Barbara had die avond namelijk voor het eerst een afspraak met een andere man. Daarom dat haar vriendin op de kinderen kwam passen. Een belangrijk element in het onderzoek is de getuigenis van een overbuur. Die zag rond 18 uur, amper een uur voor de babysit kwam aanbellen, een man de flat verlaten. Dit viel hem op omdat de man zich bijzonder schichtig gedroeg en zich snel uit de voeten maakte. Hij had een rode sporttas bij en sloeg te voet op de vlucht richting Singel.

De kinderen worden voorlopig opgevangen door familie van het slachtoffer. Die wacht intussen vol spanning het verder verloop van het onderzoek af. Voorlopig is er alleszins nog niemand officieel in verdenking gesteld of voorgeleid bij de onderzoeksrechter.