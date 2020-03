Parket onderzoekt fraude met vervallen antibacteriële handgels: “Mensen vals gevoel van veiligheid geven” Kristof Pieters

31 maart 2020

17u49 14 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas is maandag binnengevallen in een pand in de Reinaert Galerij. Een bedrijf had daar een grote hoeveelheid antibacteriële gels gestockeerd die al acht jaar vervallen waren. De vervaldag was echter weg gekrast. Een winkel, waar de vervallen flacons werden aangeboden, ontdekte de fraude en alarmeerde de politie.

Door de coronacrisis is er momenteel een schaarste van antibacteriële handgels. Een bedrijf uit Sint-Niklaas wilde blijkbaar een graantje meepikken en was een handeltje begonnen in deze gels. Het zou om een oude stock gaan, die het bedrijf had opgekocht en die geproduceerd waren na een uitbraak van het ebolavirus in Afrika. Enig probleem: de handgels hadden wel een vervaldag van oktober 2012. De fraudeurs hadden echter de twee laatste cijfers weg gekrast op het flacon, waardoor het leek alsof de vervaldatum oktober 2020 was. Er wordt ook onderzocht of de flacons voorzien werden van een nieuwe etiket. In dat geval is er zelfs twijfel of de flacons wel degelijk antibacteriële gel bevatten.

“Maar zelfs als het gaat om antibacteriële gel, blijft het feit dat deze al acht jaar vervallen is en dus mensen een vals gevoel van veiligheid wordt gegeven”, klinkt het bij een gedupeerd winkelier. Deze kreeg een doos van 24 stuks aangeboden om in de winkel te verkopen. De fraude werd echter opgemerkt en doorgegeven aan de politie. Die viel maandag binnen in het pand in de Reinaert Galerij. De zaakvoerder van het bedrijf heeft in de winkelgalerij verschillende panden. In één ervan wordt een stockverkoop gehouden. Sinds vorige week vrijdag werden er ook de bewuste handgels aangeboden. De winkel mocht gezien de coronamaatregelen eigenlijk zelfs niet geopend zijn. Woekerprijzen werden er wel niet gehanteerd. De handgels werden verkocht aan 2,95 euro per flacon. Aan winkels die in consignatie mochten verkopen, vroegen ze 1,50 euro.

(Lees verder onder de foto)

Vier lichte vrachtwagens

De politie bevestigt de inval. Het onderzoek is in handen van het parket Oost-Vlaanderen. Intussen zijn speurders nog een aantal keer langs geweest en zijn ook de computers van het bedrijf meegenomen in het kader van het onderzoek. Volgens getuigen werd de zaakvoerder ter plaatse aangehouden, maar dat is voorlopig niet bevestigd door het parket. Wel werd de hele stock aan vervalste handgels in beslag genomen. Het lijkt om een aanzienlijke hoeveelheid te gaan, want er waren vier lichte vrachtwagens nodig om alles over te brengen.

In de buurt schrikt men niet echt van het gesjoemel. “De zaakvoerder van de vennootschap heeft hier verschillende panden en is bezig met de meest uiteenlopende zaken. Zo is hij al een jaar bezig aan een foodbar die nog altijd niet geopend is, zijn er burelen die niet in gebruik zijn en wordt er allerhande verouderde rommel uit stocks verkocht.”