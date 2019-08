Parkeersensoren op winkelparkeerplaatsen: “Eerste stap naar intelligent parkeersysteem” JVS

23 augustus 2019

18u18 4 Sint-Niklaas Op vijf locaties in Sint-Niklaas zijn parkeervakken uitgerust met parkeersensoren. Het gaat om plaatsen voor winkel- en kortparkeren. Als een wagen er langer dan 30 minuten geparkeerd staat, wordt dat geregistreerd. Pas vanaf begin volgend jaar zullen ook de parkeerwachters dat systeem gebruiken.

De zones voor winkel- en kortparkeren aan de Hofstraat, Kokkelbeekstraat, Ankerstraat, Truweelstraat en Vijfstraten zijn uitgerust met parkeersensoren. In eerste instantie wil de stad daarmee een beter zicht krijgen op het gebruik van deze parkeerplaatsen. “Al deze parkeerplaatsen hebben hetzelfde regime: je kan er 30 minuten gratis parkeren tussen 9 en 18 uur, mits het voorleggen van de parkeerschijf. Deze parkeerplaatsen zijn heel belangrijk voor de leefbaarheid van de handelszaken in de directe omgeving. Met de sensoren kunnen we de komende maanden nagaan hoe de rotatie op deze parkeerplaatsen verloopt”, schetst schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).

Op vier locaties

De nieuwe parkeersensoren liggen in de parkeervakken op vier locaties voor winkelparkeren in de stadskern en in de strook voor kortparkeren in Vijfstraten, in totaal 26 parkeervakken. Al deze parkeervakken werden opnieuw afgebakend en elk parkeervak kreeg een sensor. Wanneer een auto langer dan 30 minuten boven een sensor blijft staan, komt er een signaal binnen in de backoffice van de mobiliteitswinkel. Maar er is meer mogelijk met de parkeersensoren. “Het systeem maakt ook een meer efficiënte handhaving van het parkeerregime mogelijk. Daar starten we begin volgend jaar mee. Er kan immers een koppeling gemaakt worden met de computer van de parkeertoezichters. Zij krijgen dan een melding als er een auto langer dan 30 minuten op die plaats staat. Vandaag worden deze parkeerplaatsen meestal maar één keer per dagdeel gecontroleerd. De sensoren laten dus niet alleen toe de parkeerduur en rotatie te registreren, maar ook om vaststellingen te doen.”

En op langere termijn wil Sint-Niklaas het voorbeeld van andere centrumsteden volgen. “In een verdere toekomst moeten de sensoren deel uitmaken van een verkeersmanagementsysteem dat verkeer in en rond onze stad mee moet helpen sturen. Via een netwerk van sensoren is het dan mogelijk om heel gericht autobestuurders aan te geven waar er nog vrije parkeerplaatsen zijn, via dynamische borden. Dit is een eerste stap naar zo’n intelligent parkeersysteem. We gaan nu eerst dit proefproject opstarten. Als dat gunstig verloopt, breiden we het systeem uit naar alle winkel- en kortparkeerplaatsen op het grondgebied. We nemen hiervoor een jaar de tijd”, aldus schepen Hanssens. Op dit moment zijn er in totaal 82 groene winkelparkeerplaatsen, verspreid over 13 locaties, en 26 kortparkeerplaatsen verspreid over 17 locaties. Deze eerste golf parkeersensoren kost de stad 16.000 euro.