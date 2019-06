Parkeerplaatsen voor mindervaliden in Fabiolapark ingenomen door werken: “26 bewoners met een beperking in de problemen” JVS

11 juni 2019

12u17 0 Sint-Niklaas Aan blok 3 in het Fabiolapark in Sint-Niklaas zijn grootschalige werken aan de gang, waarbij de parkeerplaatsen voor mindervaliden worden ingenomen. In het appartementsgebouw wonen echter 26 mensen met een beperking. Op aandringen van de bewoners en PVDA gaat het stadsbestuur nu toch tijdelijke parkeerplaatsen inrichten aan blok 3.

“Deze situatie vormt al enkele weken een probleem en de werkzaamheden aan het appartementsblok zouden nog ongeveer een jaar duren”, schetst PVDA-raadslid Jef Maes. “Ik ben daarover gecontacteerd door bewoners. In eerste instantie was de stad niet geneigd om in te grijpen, met als argument dat aan de andere blokken nog heel wat parkeerplaatsen voor mindervaliden zijn, net als op de parking van het ontmoetingscentrum. Geen goeie oplossing natuurlijk: wie al eens slecht te been is geweest of met een rolstoel heeft rondgereden, weet dat het niet zo eenvoudig is om zomaar honderd meter verder te gaan parkeren. In het bewuste appartementsgebouw wonen bovendien niet minder dan 26 personen met een beperking. Ook mensen met een beperking die op bezoek willen komen, ondervinden hiervan hinder.”

Nadat er nog bewoners bij de stad het probleem aankaartten, wordt er ingegrepen. De komende weken zullen er parkeerplaatsen voor mindervaliden worden ingericht aan blok 3.