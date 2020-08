Papier en karton vatten vuur op terras van appartement Kristof Pieters

28 augustus 2020

17u54 3 Sint-Niklaas Op het terras van een appartement in de Nieuwe Molenstraat in Sint-Niklaas heeft een stapel papier en karton vrijdagmiddag vuur gevat.

De brand woedde op de tweede verdieping. De bewoner van de flat was thuis en werd uit zijn middagdutje gewekt toen het raam van de terrasdeur aan diggelen sprong door de hitte van het vuur. De bewoner kon de meeste vlammen wel zelf doven met een emmer water nog voor de brandweer arriveerde. Die bluste na en verwijderde het smeulende papier en karton van het terras. De schade bleef beperkt tot een gesprongen raam en een sterke rookgeur in een kamer van de flat. De bewoner bleef ongedeerd. Even voordien had de man een sigaretje gerookt op zijn terras. De smeulende peuk zorgde ervoor dat het papier en karton vuur kon vatten.