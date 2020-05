Panos sluit deuren in Stationsstraat: “Corona heeft sluiting vervroegd” Joris Vergauwen

28 mei 2020

14u36 0 Sint-Niklaas De vestiging van Panos in de Stationsstraat in Sint-Niklaas is gesloten. “De coronacrisis heeft de sluiting vervroegd”, klinkt het bij Panos. Er komt geen vervolg meer.

Na een decennialange aanwezigheid verlaat Panos de Stationsstraat. De deuren van het mooie pand, met één van de mooiste gevels van de winkelstraat, bleven de voorbije weken al gesloten. En dat zal niet meer veranderen.

De keten van broodjeszaken Panos verlaat bovendien definitief de Stationsstraat. Panos werd er uitgebaat door een zelfstandige ondernemer. “De overeenkomst liep af en een sluiting van de zaak in de Stationsstraat was gepland, maar door de coronacrisis is alles vervroegd”, laat Panos weten. “We hebben ook geen plannen meer om opnieuw te beginnen in de Stationsstraat. Het is dus een definitieve sluiting.”

Panos beschikt in Sint-Niklaas nog over drie andere winkels: in het station, in Waasland Shopping en in een benzinestation aan de N70. Wat de toekomst brengt voor het mooie pand in de Stationsstraat is dus afwachten.