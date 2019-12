Pan op het vuur zorgt voor zware rookontwikkeling Kristof Pieters

22 december 2019

De brandweer van Sint-Niklaas werd in de nacht van vrijdag op zaterdag opgeroepen voor een zware rookontwikkeling in de Veldstraat. Buren hadden rond 3 uur alarm geslagen toen ze een rookmelder hoorden afgaan in de aanpalende woning. De hulpdiensten troffen ter plaatse een pan aan die op het vuur was blijven staan. De situatie was snel onder controle.