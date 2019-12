Oxford Bikes bekroond op eindejaarsfeest Voka: lifetime achievement award voor Eddy Van Den Berghe JVS

13 december 2019

07u28 0 Sint-Niklaas Eddy Van Den Berghe (78) van fietsenfabrikant Oxford Bikes uit Sint-Niklaas heeft de lifetime achievement award gekregen van Voka Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

In ‘t Bau-huis in Sint-Niklaas verzamelden donderdagavond zo’n 500 Wase en Antwerpse ondernemers voor het jaarlijkse eindejaarsfeest van Voka. Telkens wordt dan een lifetime achievement award uitgereikt aan iemand die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het Waasland door uit te blinken op economisch, maatschappelijk, cultureel of politiek vlak. Deze keer gaat die award naar Eddy Van Den Berghe van fietsenfabrikant Van Den Berghe uit het Industriepark-Noord in Sint-Niklaas, dat onder meer het fietsenmerk Oxford produceert.

65 medewerkers

Zijn grootvader startte het fietsbedrijf op voor de Eerste Wereldoorlog, zijn vader zette het verder. Eddy Van Den Berghe stapte in 1964 in het familiebedrijf. Sinds de verhuizing naar het Industriepark-Noord in 1985 leidt hij de zaak alleen.

Het Sint-Niklase bedrijf is met een jaarproductie van ongeveer 35.000 fietsen marktleider in België. Met 65 medewerkers ontwerpt en assembleert het zijn volledige aanbod in eigen huis. Naast de klassieke city- en trekkingfietsen nemen elektrische fietsen een steeds groter aandeel van het gamma in. In 2018 zette Van Den Berghe ook de eerste speed pedelec in de markt die volledig in België was ontworpen en hier ook geassembleerd en gecertificeerd werd volgens de strenge Europese technische voorschriften.

Voor Eddy Van Den Berghe is de lifetime achievement award uiteraard een grote eer. “Deze prijs mogen ontvangen, is een prachtige erkenning die me oprecht blij en fier maakt. De award krijgt een mooie plaats in het bedrijf. Want daar, tussen mijn medewerkers, hoort die thuis.”