Oudste Nieuwkerkenaar viert 104de verjaardag in rusthuis Populierenhof: taart, applaus, kushandjes en muziek voor Elisabeth Joris Vergauwen

14 april 2020

15u13 16 Sint-Niklaas In woonzorgcentrum Populierenhof in Nieuwkerken viert Elisabeth Goossens dinsdag haar 104de verjaardag. Om 14 uur kwamen heel wat mensen haar feliciteren aan het raam van het rusthuis, ook haar dochter Betsy en kleinzoon Wim.

Elisabeth is op dit moment de oudste Nieuwkerkenaar en hoort bij de drie oudste inwoners van Sint-Niklaas. Ze is geboren en getogen in Nieuwkerken. Genoeg redenen voor heel wat mensen uit het dorp om op haar verjaardag af te zakken naar woonzorgcentrum Populierenhof, om haar 104de verjaardag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In het woonzorgcentrum, dat later nog een groot feest plant, zijn er vandaag bloemen voor Elisabeth en een grote taart voor alle bewoners. Om 14 uur kreeg Elisabeth een plaatsje voor het raam aan de kant van de parking, waar iedereen haar even kon zien en feliciteren. Ook haar dochter Betsy Vercauteren en kleinzoon Wim Heyndrickx, die haar anders zo vaak bezoeken in het rusthuis, stonden aan het raam te zwaaien. Ze konden de jarige toch even in de ogen kijken, terwijl ze via de telefoon elkaars stem konden horen. “Ze is dan wel al 104 jaar, maar ze beseft nog heel goed wat er allemaal gebeurt. Ze doet het goed, ondanks het feit dat ze al wekenlang niemand kan zien. Maar goed, we zijn blij dat er nog geen besmettingen zijn in het rusthuis. Hopelijk blijft het zo en kunnen we haar binnenkort nog eens in het echt vieren.”

Elisabeth, of Liesbeth in het dagelijkse leven, werd geboren in Nieuwkerken in 1916, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze leerde haar grote liefde, Albert Vercauteren, kennen in zaal Van Laere in Nieuwkerken. Op 29 november 1941 trouwden ze. Na hun huwelijk gingen ze in de Vossekotstraat in Haasdonk wonen, maar niet voor lang. Na een paar maanden keerden ze terug naar Nieuwkerken. Liesbeth kon er immers niet wennen en kreeg heimwee. “Het was veel te ver van huis.” Ze verhuisden naar de Statiestraat in Nieuwkerken. Liesbeth ging werken in de peperkoekfabriek Van Lint, in haar eigen straat. Ze kregen twee dochters en vier kleinkinderen. Sinds juni 2010 woont ze in rusthuis Populierenhof. Elisabeth is momenteel ook de oudste bewoner van de 12 woonzorgcentra van Zorgpunt Waasland.