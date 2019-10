Oud-medewerkers van Colifac houden reünie JVS

03 oktober 2019

21u13 0 Sint-Niklaas De eerste generatie Colifac-medewerkers heeft een mooie reünie gehouden. Met meer dan veertig mensen kwamen ze samen, bijna dag op dag 70 jaar na de opstart van Colifac.

Jacques Van den Poel en zijn vrouw richtten de meubelzaak op 1 oktober 1949 op in Sint-Niklaas. De medewerkers van weleer zorgden er mee voor dat Krea-Colifac uitgroeide tot een begrip in de hele regio. “Het idee leefde al langer om een reünie te organiseren met alle oud-medewerkers die mochten werken onder de stichters. We hebben allemaal een heel mooie tijd beleefd bij Colifac. Vanaf dag één werd je opgenomen in de Colifac-familie. En zo’n familiebanden zijn héél moeilijk te verbreken. Door de jaren heen versterkte die band nog. Dat bleek vroeger op de jaarlijkse personeelsfeesten. Die traditie willen we verderzetten”, aldus initiatiefnemers Paul Pannier en Theo Van Huffel.