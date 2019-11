Oranje in stadspark, op Stationsplein en aan Het Woord: campagne zet ‘Zeg nee tegen geweld op vrouwen’ in de kijker JVS

25 november 2019

10u41 0 Sint-Niklaas Oranje in het stadspark en op het Stationsplein tot oranje op standbeeld Het Woord: in Sint-Niklaas is maandagochtend de campagne ‘Zeg nee tegen geweld op vrouwen’ gelanceerd. Nog tot 10 december kleuren een groot aantal steden en gemeenten oranje. Hiermee vragen Zonta International en Soroptimist International aandacht voor de strijd tegen geweld op vrouwen.

‘Orange your city, orange the world’, is een wereldwijde actie tegen geweld op vrouwen. Ook in het Waasland is die campagne zichtbaar, dankzij de clubs Zonta International en Soroptimist International. “Gedurende de campagne worden de bomen op het Stationsplein en in het stadspark in het oranje ingepakt. We hopen hiermee een goede basis te leggen voor een verdere uitbouw van de campagne in de toekomst”, klinkt het. De brandweer van Sint-Niklaas stak een handje toe om standbeeld Het Woord op de Grote Markt in het oranje te steken.

Geweld tegen vrouwen en meisjes is één van de meest voorkomende schendingen van mensenrechten op wereldvlak. De Verenigde Naties lanceerden in 1991 de ‘16 dagen van activisme tegen gendergerelateerd geweld’, met als doel een einde te maken aan geweld op vrouwen en meisjes. “Ze riepen alle vrouwenverenigingen in de wereld op om actie te voeren en zo de aandacht te vestigen op fysiek, mentaal en seksueel geweld tegen vrouwen. Met Soroptimist en Zonta nemen we sinds enkele jaren actief deel aan de campagne.”