Opvallende stickers maken toegang naar fietsparkings meer zichtbaar Joris Vergauwen

03 juli 2020

18u31 0 Sint-Niklaas Een fietser die plots vertraagt op straat? Het kan dat er zich op die plek een ingang naar een fietsparking bevindt. Met opvallende oranje stickers op de baan wordt dat voortaan duidelijk gemaakt aan autobestuurders. “We hopen hiermee een trend te zetten in Vlaanderen”, klinkt het bij de stad.

“In de spitsuren is het vaak druk en chaotisch in het verkeer. Ter hoogte van fietsenstallingen en ingangen naar fietsparkings vertragen fietsers en hinderen ze elkaar soms bij het afslaan. Dat gebeurt meestal op de rijbaan. Voor andere weggebruikers is het niet altijd makkelijk in te schatten waarom fietsers daar precies manoeuvreren”, legt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) uit.

Om dat duidelijk te maken, heeft de stad een symbool ontwikkeld dat aangeeft dat er zich op die plek een fietsparking bevindt. Dat symbool is een opvallende oranje sticker met ‘inrit’ op, aangeplakt op de rijbaan ter hoogte van de ingang van de fietsparking. Er zijn nu al in 30 schoolomgevingen in totaal 43 stickers aangeplakt. Dat kan in de toekomst ook bij de ingang van fietsparkings van bedrijven of instellingen. “We zijn de eerste in Vlaanderen die hiermee uitpakt. We hopen een trend te zetten. En bovendien hoeven het niet altijd grote initiatieven te zijn om fietsvriendelijker te worden. Ook met een reeks vernieuwende, kleinere acties maak je een verschil.”