Optiek 33 is ‘Opticien voor de Wereld’ JVS

18 juni 2019

16u37 0 Sint-Niklaas Optiek 33 in Sint-Niklaas heeft het label van ‘Opticien voor de Wereld’ gekregen, van de vzw Licht voor de Wereld. De opticien uit de Hofstraat steunt oogoperaties bij kinderen in derdewereldlanden.

Optiek 33 is een kleine familiezaak in Sint-Niklaas, opgericht in 1983. Zaakvoerders Ken en Linda voeren het beroep van opticien met veel engagement uit, vandaar hun steun voor de vzw Licht voor de Wereld. Met hun bijdrage kunnen lokale oogartsen in Congo, Rwanda en Tanzania cataractoperaties uitvoeren bij slechtziende en blinde kinderen. “We vinden het fijn en ook wel onze plicht om het verschil te maken voor mensen die in moeilijkere omstandigheden leven dan wij. Cataract is in Europa een relatief klein probleem, dat chirurgisch makkelijk verholpen kan worden. In landen waar toegang tot goede gezondheidszorg niet evident is, kan Licht voor de Wereld een groot verschil maken voor kinderen.”

26 miljoen mensen in ontwikkelingslanden hebben een vorm van vermijdbare blindheid. Slechts tien procent van de kinderen met een beperking gaat naar school. De vzw Licht voor de Wereld strijdt al meer dan twintig jaar tegen deze onrechtvaardige situatie.