Opsporingsbericht na dubbele overval op nachtwinkel heeft resultaat: 20-jarige verdachte opgepakt Kristof Pieters

04 mei 2020

17u24 52 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft een verdachte opgepakt die in aanmerking komt voor twee overvallen op de nachtwinkel in de Driekoningenstraat. Naar aanleiding van een De politie van Sint-Niklaas heeft een verdachte opgepakt die in aanmerking komt voor twee overvallen op de nachtwinkel in de Driekoningenstraat. Naar aanleiding van een opsporingsbericht dat werd verspreid in de uitzending van Faroek vorige week kwamen enkele bruikbare tips binnen.

Dankzij deze tips kon kort na de uitzending een verdachte geïdentificeerd en opgepakt worden. Het gaat om een 20-jarige man afkomstig uit Beveren. Hij werd op 1 mei door het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Die besliste om de man aan te houden.

Een nachtwinkel in de Driekoningenstraat in Sint-Niklaas werd begin dit jaar op korte tijd twee maal overvallen. Telkens werd de uitbater bedreigd met een vuurwapen. Bij de eerste overval waren er twee daders die zo’n 300 euro buit maakten. Bij de tweede overval was er een derde kompaan en werd 600 euro gestolen en voor 700 euro aan sigaretten meegenomen. In de uitzending van Faroek vorige week werden bewakingsbeelden getoond waarop de verdachten te zien waren.

Het onderzoek naar de medeverdachten wordt verder gezet.