Oppositiepartij sp.a over nieuw zwembad: “Waar is de participatie?” JVS

19 november 2019

15u13 0 Sint-Niklaas Oppositiepartij sp.a is niet te spreken over het gebrek aan participatie bij de beslissing van de meerderheid om een nieuw zwembad te bouwen op Puyenbeke. “Het stadsbestuur zet gemeenteraadsleden, zwembadgebruikers, buurtbewoners en eigen personeel voor schut”, klinkt het.

Maandag maakte de bestuursmeerderheid van N-VA, Groen en Open Vld het meerjarenplan bekend, waarin ook de bouw van een nieuw zwembad op de site Puyenbeke aan de Watermolenstraat is opgenomen. Oppositiepartij sp.a is niet te spreken over het gebrek aan participatie in het zwembaddossier. “We zijn verbaasd, omdat in de gemeenteraad van 25 oktober nog een groot participatietraject in het vooruitzicht werd gesteld, zowel met de gemeenteraadsleden, met de gebruikers van het zwembad, met de buurt als met het personeel. Wat heeft dat voor zin wanneer alle beslissingen genomen zijn? Gaat men met de mensen uit de buurt discussiëren over de kleur van de stenen op de parking? Gaat men met de gebruikers van gedachten wisselen over de temperatuur van het water? Gaat men beleefd luisteren naar de opmerkingen van de gemeenteraadsleden om vervolgens botweg de eigen plannen door te zetten?”, stelt Kris Van der Coelden (sp.a).

“Lange en harde gemeenteraadszitting”

Sp.a kondigt aan heel kritisch te zullen zijn. “De meerderheid heeft keuzes gemaakt, wij zullen die als oppositie kritisch beoordelen. Kritisch omdat het niet duidelijk is of een 50 meter-bad tegemoet komt aan de vraag van clubs en scholen. Kritisch omdat het nieuwe zwembad ingeplant wordt in een buurt met een reeds hoge mobiliteitsdruk. Kritisch omdat je aan geen mens kan uitleggen waarom het Sinbad amper tien jaar na een grote renovatie de deuren moet sluiten. En kritisch omdat we allesbehalve gerust zijn in de tewerkstelling van het zwembadpersoneel als we lezen dat ook jobs bij de reinigingsdienst en bij de parkeerdienst in het vuur liggen. We hoeven geen uitleg meer in de commissie dinsdag. De politieke discussie over dit schimmenspel zal vrijdag gevoerd worden, in de gemeenteraad. Het belooft een lange en harde zitting te worden.”

