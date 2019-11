Oppositie eist extra gemeenteraad in december: “Nieuw zwembad is te belangrijk dossier, daar moeten we wel een debat over voeren” Joris Vergauwen

23 november 2019

10u52 7 Sint-Niklaas Op vraag van de oppositie komt er een extra gemeenteraad in december om een politiek debat te voeren over het nieuwe zwembad in Sint-Niklaas. Daardoor zullen er volgende maand drie zittingen van de gemeenteraad zijn. Een extra gemeenteraad kost zevenduizend euro aan zitpenningen voor de gemeenteraadsleden.

Normaal zou de gemeenteraad in december twee keer bij elkaar komen, een keer voor het debat over het meerjarenplan en een keer voor de gewone agenda. Maar op vraag van de oppositie zullen de gemeenteraadsleden elkaar volgende maand drie keer in de ogen kijken. Vlaams Belang, sp.a, CD&V en PVDA willen het nog eens hebben over het nieuwe zwembad. Een extra zitting kan als er een verzoek wordt ingediend door een derde van de gemeenteraadsleden, of minstens veertien raadsleden. De voltallige oppositie bestaat uit negentien raadsleden.

In snelheid gepakt

Een debat over het nieuwe zwembad was op de gemeenteraad van 22 november al mogelijk, maar de oppositie voelde zich in snelheid gepakt door de bestuursmeerderheid van N-VA, Groen en Open Vld, die het meerjarenplan op maandag 18 november bekend maakte. De oppositie kon punten toevoegen aan de gemeenteraadsagenda tot 17 november. PVDA had een vraag over het nieuwe zwembad op de agenda gezet, maar zonder te weten dat het meerjarenplan met de beslissing over het nieuwe zwembad een dag later zou bekend gemaakt worden. In de commissie van 19 november was er daardoor heel wat ophef over de communicatie rond het zwembaddossier, waarbij de Vlaams Belang-fractie opstapte.

Zitpenningen

In december volgt dus een extra gemeenteraad, waar het debat over het zwembad zal worden gevoerd. Bij de meerderheid wordt dat niet op gejuich onthaald. “Vlaams Belang heeft twee keer een commissie verlaten om niet te moeten debatteren over het zwembad. Van sp.a krijgen we kritiek omdat de stad een receptie geeft voor de opening van de belangrijke nieuwbouw van de Confederatie Bouw in de Stationsstraat, maar de kosten voor een extra gemeenteraad vergeten ze blijkbaar”, stelt Filip Herman (N-VA). Het kost de stad zevenduizend euro aan zitpenningen voor de gemeenteraadsleden om een extra zitting te organiseren. Bart Foubert (Groen) vindt het clownesk. “We moeten er geen circus van maken. Er staat al een circus op de Grote Markt.”

Klacht

De oppositie onderstreept het belang van een extra zitting. “Dit is een van de belangrijkste beslissingen voor de komende jaren. Daarover moeten we goed voorbereid en onderbouwd een debat kunnen voeren. Het gaat om veel meer dan alleen een nieuw zwembad”, leggen Frans Wymeersch (Vlaams Belang) en Jos De Meyer (CD&V) uit. Kris Van der Coelden (sp.a): “De enige plek om daarover te discussiëren, is de gemeenteraad en niet een commissie. Dit is belangrijk genoeg om een extra zitting te houden. We gaan bovendien klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de manier waarop de meerderheid de oppositie telkens weer buitenspel zet.”

“We sluiten ons aan bij die klacht. Als gemeenteraadsleden worden we genegeerd in dit dossier”, vindt ook Jef Maes (PVDA).

Wanneer de extra gemeenteraad plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Het wordt alleszins een drukke maand december, want naast de geplande gemeenteraadszittingen van 19 en 20 december zijn er ook nog negen commissies voor de raadsleden, ook over het meerjarenplan.