Opnieuw een tijdelijke speelplek op het Sint-Nicolaasplein vanaf april JVS

19 januari 2020

19u40 0 Sint-Niklaas De stad investeert in 2020 opnieuw in een tijdelijke speeltuin op het Sint-Nicolaasplein, net als de vorige jaren.

Om het Sint-Nicolaasplein aantrekkelijker te maken, werd er de voorbije twee zomers een speeltuin ingericht, midden op het plein. Een fijne ingreep, waarmee het plein meteen ook voor gezinnen een leuke plek werd om af te spreken. De speeltuin kreeg een plaats in het midden van de horecaterrassen. Ouders konden er iets drinken, met het zicht op hun spelende kroost.

Eind augustus ruimt de speeltuin dan telkens plaats voor het stadsfestival Villa Pace. De speeltoestellen krijgen elders een definitieve nieuwe stek, zoals dat de voorbije jaren het geval was in het Gerdapark en in het Peter Benoitpark.

De aanleg van de tijdelijke speelplek op het Sint-Nicolaasplein gebeurt in april. Er wordt een zone van 10 bij 13 meter vrijgemaakt tussen de horecaterrassen. De speeltoestellen moeten gebruiksklaar zijn vanaf de Buitenspeeldag op woensdag 22 april en blijven op het plein staan tot het einde van de zomervakantie.