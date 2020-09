Opnieuw drive-in cinema op Grote Markt Joris Vergauwen

26 september 2020

11u52 0 Sint-Niklaas In het weekend van 2 en 3 oktober is er opnieuw drive-in cinema op de Grote Markt van Sint-Niklaas.

Bioskoop was midden augustus al te gast in Sint-Niklaas met zijn drive-in cinema. Op 2 en 3 oktober komt er een vervolg. “En de bedoeling is dat er vanaf dan om de twee weken een editie volgt”, klinkt het bij Bioskoop.

Voor deze tweede editie op de Grote Markt voert de organisatie een paar veranderingen door. “Een eerste wijziging, nu het wat vroeger donker wordt, is het aantal films. We vertonen niet langer één, maar wel twee films per avond. Tickets gelden per film. Na de eerste film wordt het hele terrein ontruimd, tenzij je als bezoeker kan aantonen dat je ook een ticket hebt voor de volgende film. Je kan dus ook kiezen voor een hele avond eighties filmplezier.”

Op vrijdag 2 oktober start om 20 uur de romantische komedie ‘When Harry Met Sally’ uit 1989. De tweede film die avond, ‘The Breakfast Club’, gaat van start om 22.45 uur.

Op zaterdag 3 oktober is er om 20 uur de Disney-klassieker ‘Frank & Frey’. Met ‘Mamma Mia!’ sluit de organisatie die avond in Sint-Niklaas af.

De tickets zijn ondertussen beschikbaar en de prijs varieert opnieuw op basis van waves. “Tickets kosten 22 à 28 euro, afhankelijk van het moment van aankoop, ongeacht het aantal inzittenden.” Er zijn maximum 60 plaatsen voor de vroege voorstelling, maximum 120 voor de late voorstelling.

Info en tickets via deze link.