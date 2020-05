Opnieuw buitensporten mogelijk in stedelijke sportcentra Joris Vergauwen

18 mei 2020

12u50 1 Sint-Niklaas In de stedelijke sportcentra van De Witte Molen en Puyenbeke in Sint-Niklaas, De Mispelaer in Nieuwkerken, De Klavers in Belsele en Ter Beke in Sinaai zijn vanaf deze week opnieuw een aantal buitensporten mogelijk.

“We krijgen momenteel heel wat vragen van sportclubs over wat er mogelijk is en wat niet”, vertelt schepen voor Sport Peter Buysrogge (N-VA). “We hebben eind vorige week al gecommuniceerd over de richtlijnen naar alle erkende sportclubs in Sint-Niklaas. Het zou goed zijn dat sportclubs opnieuw voorzichtig hun werking hervatten. De stad wil een bondgenoot zijn voor sportclubs om dat op de meest optimale manier aan te pakken.”

De stad stelt ook zelf opnieuw een deel van de stedelijke sportinfrastructuur open. In de stedelijke sportcentra zijn daardoor opnieuw een aantal buitensporten mogelijk. Binnensporten blijven niet toegelaten. Ook de openbare voetbal- en basketbalpleintjes in de stad en de wijken blijven dicht, net als het zwembad. Voor het skateterrein aan de Witte Molen wordt een oplossing uitgewerkt, want dat zou wél meteen kunnen openen als er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Mogelijk gebeurt dat dinsdag al.

Wat gaat open?

In het sportcentrum De Witte Molen is de looppiste weer open, van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur. Er is ook een kleiner sportgazon beschikbaar vanaf 25 mei, tot ‘s avonds 20 uur.

In De Mispelaer in Nieuwkerken zijn de twee tennisterreinen en twee beachvolleyterreinen beschikbaar, op zaterdag van 8 tot 17 uur. Er is ook een sportgazon en er zijn vijf petanquebanen, die beschikbaar zijn van maandag tot vrijdag van 9 tot 20 uur.

In De Klavers in Belsele kunnen een sportgazon en acht petanquebanen worden gebruikt, de hele dag.

Ter Beke in Sinaai beschikt over een Finse looppiste, twee sportgazons en vijf petanquebanen, die ook de hele dag kunnen worden gebruikt.

En op Puyenbeke tot slot zijn er twee voetbalvelden beschikbaar.

Voor het sportgazon van De Witte Molen is reservatie aangewezen, voor tennis en beachvolley in Nieuwkerken is dat verplicht. Dat kan via reservaties.sportcentra@sint-niklaas.be.

Het gebruik van de looppiste, de sportgazons en de petanquebanen is gratis. Voor een tennis- en beachvolleyterrein kost het 6 euro per uur per terrein en 3 euro voor jongeren onder de 18 jaar en kansenpashouders. De huur van een voetbalveld bedraagt 4 euro per uur en 2 euro per uur voor jeugdgroepen van erkende sportclubs.

Voetbalterreinen ingezaaid

Bij de Sint-Niklase voetbalclubs met een jeugdwerking die zijn aangesloten bij de voetbalbond is de stad in april gestart met het inzaaien van de voetbalterreinen. Die kunnen nog niet worden gebruikt. Ook de voetbalterreinen in de stedelijke sportcentra zijn opnieuw ingezaaid. De voetbalclubs kunnen wel al trainingen starten op terreinen die niet zijn ingezaaid of op kunstgrasvelden.

Meer info bij de stedelijke sportdienst, via sport@sint-niklaas.be of op het nummer 03/778.37.50.