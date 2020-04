Opnieuw 10 schoolomgevingen in de verf gezet Joris Vergauwen

21 april 2020

08u09 0 Sint-Niklaas Tien schoolomgevingen in Sint-Niklaas zijn de voorbije weken veiliger ingericht.

Door de lage verkeersdrukte hebben deze maand opnieuw tien schoolomgevingen vervroegd al een reeks ingrepen gekregen. Het gaat om de omgeving van de volgende scholen: GO! De Tovertuin, De Kleurboog, Berkenboom Jonatanschool, Berkenboom Mozaiek, Berkenboom Ankerstraat, Berkenboom Groen en Geel, MPI Kompas, Berkenboom Huppelpas, De Watertoren en de Heilig Hartschool. Eerder maakte de stad al 15 schoolomgevingen veiliger met de markering van visuals op het wegdek.

“Door het aanbrengen van het woord ‘school’ met aanvullend een aantal vierkanten op het wegdek worden autobestuurders er attent op gemaakt dat ze door een schoolomgeving rijden. De ervaring leert ons dat dit een positief effect heeft op het verkeersgedrag. Genoeg redenen dus om dit in alle omgevingen van basis- en kleuterscholen toe te passen”, aldus schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).

In normale tijden maken bijna 10.000 leerlingen van het basis- en kleuteronderwijs in Sint-Niklaas dagelijks de verplaatsing van en naar school.