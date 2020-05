Opletten aan fietsoversteek in Heistraat: fietsers krijgen voortaan voorrang Joris Vergauwen

28 mei 2020

09u24 1 Sint-Niklaas Het is opletten aan de fietsoversteek in de Heistraat. Daar krijgen fietsers voortaan voorrang op het autoverkeer.

Twee jaar geleden werden al op vijf plaatsen in Sint-Niklaas de kruispunten van de fietssnelwegen aangepast, om de fietser voorrang te geven op het autoverkeer. Nu is ook de fietsoversteek in de Heistraat aangepast. “Daarmee hebben fietsers nu voorrang op het autoverkeer over het hele traject van de fietssnelweg F411 op het grondgebied van Sint-Niklaas”, stelt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). De fietssnelweg F411 is beter bekend als het fietspad naar Hulst.

De Heistraat is de drukste straat die de fietssnelweg kruist in Sint-Niklaas. De nodige belijning en verkeersborden zijn er aangebracht. Toch blijft het opletten, zowel voor autobestuurders als fietsers. “Tot nu toe gaven heel wat autobestuurders al voorrang aan fietsers. Nu is die voorrang vastgelegd en moet dat door de nodige signalisatie ook duidelijk zijn voor het autoverkeer bij het naderen van de fietsoversteek.”