Openluchtfuif wordt tweedaags festival JVS

20 juni 2019

16u48 8 Sint-Niklaas Op vrijdag 28 juni en zaterdag 29 juni vindt de 32ste editie van de Openluchtfuif in Nieuwkerken plaats. Het wordt deze keer een tweedaags evenement. Op vrijdag is de Openluchtfuif traditioneel het feestelijk startschot van de vakantie voor tieners en jonge twintigers. Op zaterdag ligt de focus op een iets ouder publiek met ‘Retro Saturday’.

“Een kleine stap voor de mensheid, een grote stap voor OLF”, zo kondigt de organisatie achter de Openluchtfuif in Nieuwkerken aan. Voor de intussen al 32ste editie kiest men immers voor een tweedaags festival. “Na de succesvolle editie van vorig jaar met 6.000 feestvierders verwachten we er dit jaar nog veel meer. Het evenement zal immers niet één, maar twee dagen duren.”

Vrijdagavond start de Openluchtfuif aan De Schakel in Nieuwkerken met ‘Galactic Friday’, met dj’s Robert Falcon, F.R.A.N.K, Michael Amani, Maori, Severe en KingCat&CatZilla. Zaterdag keren ze terug in de tijd met kosmische retro beats op ‘Retro Saturday’, met onder meer M.I.K.E. Push, Yves Deruyter, dj Ghost, Youri Parker, dj Wout en Patrick De Zwart.

Vips

De organisatie pakt dit jaar uit met een grotere vipbar. “Vips betalen dit jaar iets meer, maar krijgen hiervoor wel all inclusive bier, frisdrank, wijn en hapjes.” Die viptickets kosten 100 euro. Voor een combi-vipticket betaal je 150 euro. Een inkomticket op vrijdag kost 12 euro, aan de kassa 15 euro. Voor zaterdag is dat 21,95 euro.

Vrijdag start de Openluchtfuif om 20.30 uur en duurt tot 3 uur. Zaterdag start het om 16 uur en eindigt het om 2 uur.

Op zaterdagmiddag om 15 uur is er nog een buurtreceptie, waarop de organisatie de buurt uitnodigt om te komen proeven van het festival.

Zoals elk jaar zetten de stad en de provincie op vrijdag extra gratis bussen in op lijn 81/82 en gratis nachtbussen naar het hele Waasland.

Info en tickets: www.olf.be.