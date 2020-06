Open Vld, Groen en PVDA vragen opgepompt grondwater op bouwwerven op te vangen: “Moeten slimmer omgaan met water in deze tijden van droogte” Joris Vergauwen

19 juni 2020

11u44 1 Sint-Niklaas Door de aanhoudende droogte en de dreigende waterschaarste rijst ook in Sint-Niklaas de vraag om waterverspilling op bouwwerven tegen te gaan. “De bevolking moet zuinig zijn met water, maar tegelijkertijd verdwijnen duizenden liters grondwater in de riool. Dat kan anders.” Zowel Open Vld, Groen en PVDA vragen ingrepen om dat grondwater op te vangen en beschikbaar te stellen aan landbouwers en particulieren.

Door de aanhoudende droogte en de ontoereikende waterreserves moeten we spaarzaam omspringen met water. Het is dan ook een bizar fenomeen dat bij bouwwerken grondwater wordt opgepompt en zomaar in de riool verdwijnt. Op een aantal plaatsen in ons land wordt daar al op ingespeeld.

Gemeenteraadsleden Karel Noppe (Open Vld) en Aster Baeck (Groen) stellen voor om het bemalingswater van bouwwerven op te vangen en ter beschikking te stellen van land- en tuinbouwers en particulieren. Het voorstel wordt volgende week op de gemeenteraad besproken. “Op korte termijn kan dit opgenomen worden in de voorwaarden die men oplegt bij bouwwerken. Op lange termijn kan het stadsbestuur werk maken van een droogteplan om in tijden van watertekort vergunninghouders te verplichten om het water van bemalingen te stockeren voor de landbouw. We gaan waterverspilling tegen en helpen er onze lokale land- en tuinbouwers mee uit de nood. Ook aan particulieren kunnen we een deel van het water ter beschikking stellen. We stellen daarom voor dat het stadsbestuur het opvangen en ter beschikking stellen van bemalingswater in de toekomst structureel opneemt als een voorwaarde in de stedenbouwkundige vergunningen en we vragen om te onderzoeken of het mogelijk is om bemalingswater tot bij de burgers te brengen voor het opvullen van regenwaterputten.”

Ook Jef Maes (PVDA) heeft een soortgelijk voorstel. “We vragen terecht aan de bevolking om zuinig te zijn met water, maar tegelijkertijd zien we water gewoon in de riool verdwijnen. Dat is frustrerend. Er zijn voorbeelden dat het anders kan, waar dat water in een container wordt gepompt en waar de buurtbewoners het kunnen aftappen om planten water te geven of om hun regenput bij te vullen. Het spaart drinkbaar water en vermindert de waterfactuur van bewoners. Ook de groendienst van de stad kan dit water gebruiken om planten en bomen van water te voorzien. We stellen voor dat de stad dit in de toekomst verplicht op elke bouwwerf. Want zoveel water verloren laten gaan, dat is echt niet meer verantwoord in deze tijden van droogte.”