Open Monumentendag tijdens Vredefeesten: focus op 175 jaar spoorverbinding en 75 jaar bevrijding JVS

08 september 2019

11u33 0 Sint-Niklaas De Open Monumentendag valt dit jaar samen met de Vredefeesten in Sint-Niklaas. De focus ligt zondag op 175 jaar spoorverbinding en 75 jaar bevrijding, met vooral heel wat moois in het station en in de Stationsstraat.

Er is heel wat te vertellen over het Sint-Niklase spoorverleden. In het station is er vandaag een terugblik met een fototentoonstelling. Staat daar onder meer in de kijker: de oudst bewaarde locomotief van België, van oorsprong uit het Waasland, die dan ook ‘Pays de Waes’ heet, wat in de volksmond ‘Pietje Waas’ werd. Er zijn twee brochures met een uitgebreide terugblik op dat heel omvangrijk spoorverleden. Leuk is ook dat muzikanten voor een feestelijke noot zorgen op de treinen tussen Lokeren en Sint-Niklaas vanmiddag. En op het ballonfestival is er ook een specialevormballon, in de vorm van een locomotief.

In Galerie Wulder in de Stationsstraat 30 zet modelspoorclub MSC Het Spoor de mooie baan ‘Belgomine Traveaux’ op. Een goeie gelegenheid om meteen de nieuwe stek van Galerie Wulder te ontdekken, met het verrassende koetshuis in de tuin.

In de Stationsstraat staan de oudste huizen en hun architect in de kijker. De komst van de trein en de bouw van een station zorgden 175 jaar geleden immers voor de aanleg van een heel nieuwe wijk, de Stationsstraat, waar stadsarchitect Jan De Somme-Servais heel wat woningen ontwierp. Het stadsarchief en Erfpunt tonen met oorspronkelijke bouwaanvragen en oude foto’s hoe de huizen er in hun glorietijd uitzagen.

In De Casino stelt het stadsarchief dan weer authentieke archiefbeelden en getuigenissen voor van Sint-Niklazenaren tijdens de bevrijding in september 1944.

Wie graag op speurtocht gaat, kan vandaag een gratis boekje afhalen aan de dienst toerisme op de Grote Markt 45 om op pad te gaan. Ideaal voor gezinnen. Starten kan tot 17 uur.