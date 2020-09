Open Monumentendag: bezoek de restauratie van de kerk van Belsele Joris Vergauwen

09 september 2020

19u19 0 Sint-Niklaas De Open Monumentendag van volgende zondag zal zich dit jaar noodgedwongen in openlucht afspelen. Eén van de blikvangers in het programma is de kerk van Belsele. Daar kan het publiek een werfbezoek brengen aan de restauratiewerken van het eeuwenoude dakgebinte.

De restauratie van de kerk van Belsele is in april van start gegaan. De werken zullen zo’n twee jaar duren. De kerk heeft een rijke geschiedenis, die teruggaat tot de 10de eeuw. Heel bijzonder is het houten dakgebinte, dat werd gemaakt met lokale bomen die tussen 1266 en 1291 geveld werden. “Dat is de zeer bijzondere schat van de kerk, die verborgen zit op zolder. Het houten dakgebinte bleef immers grotendeels bewaard. De kerk heeft één van de oudste dakgebinten in Vlaanderen. Op zolder is de ronde vorm van het oorspronkelijke tongewelf nog duidelijk zichtbaar.”

Een gespecialiseerde firma heeft momenteel al delen van het dak van het schip, het koor en annexen aangepakt. Een complexe klus, vooral omdat onopgemerkte lekken de voorbije eeuwen hebben geleid tot houtaantastingen waar ook schadelijke insecten zich op hebben gestort. “Heel wat balken hebben te kampen met houtrot en hebben hun sterkte verloren. Daarom controleren, herstellen of vervangen we waar nodig het hout. Een maximaal behoud van de historische balken is het streefdoel”, vertelt hoofdprojectleider Kathleen De Backer van de firma Renotec. “Deze werken zijn hoognodig voor de instandhouding van de kerk. Na al die eeuwen hadden deze werken geen 20 of 30 jaar langer meer kunnen wachten.”

De restauratie kost 1,23 miljoen euro. De stad krijgt een erfgoedpremie van 825.000 euro voor deze werken.

Een werfbezoek brengen aan de kerk kan zondag van 10 tot 17 uur. Er zijn drie gidsen die telkens maximum vijf bezoekers per rondleiding meenemen. De minimumleeftijd bedraagt 12 jaar. Inschrijven bij de dienst cultuur, tot vrijdag 11 september om 12 uur, via cultuur@sint-niklaas.be of 03/778.33.30.