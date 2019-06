Op weg naar herinrichting Stationsplein? “Tijdelijke tuin kan inspiratie opleveren” JVS

12 juni 2019

12u23 0 Sint-Niklaas In september wordt er een maand lang een tijdelijke tuin van 120 m² groot ingericht op de esplanade van het Stationsplein. Het is wellicht een voorbode van een herinrichting van het grijze Stationsplein. De bestuursmeerderheid bekijkt momenteel welke mogelijkheden er zijn bij de opmaak van de meerjarenplanning, zowel op vlak van mobiliteit, vergroening als evenementen.

De tijdelijke tuin die in september op het Stationsplein komt, is een initiatief van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Via die pop-up tuin wil de VLAM het imago van de Vlaamse tuinaannemers verbeteren. De stad stelde zich kandidaat en werd geselecteerd, omdat het met het Stationsplein een locatie voorstelde die wel wat extra groen kan gebruiken.

Vier weken lang zal die pop-up tuin op de esplanade van het Stationsplein blijven in september. Tuinaannemers zullen er die 120 m² grote groene plek inrichten. “Het wordt een leuke, groene ontmoetingsplaats waar iedereen graag zal passeren, met mooie lounge zetels, een grote schaaktafel, workshops,... Kortom, een oase van tuinplezier, stijlvol en smaakvol ingericht door professionele tuinaannemers, die weten hoe ze van een tuin het allerbeste kunnen maken”, klinkt het.

Gedurende die maand kunnen er heel wat activiteiten georganiseerd worden in de tuin. “Het wordt een kans voor lokale verenigingen om zich te tonen. Zij kunnen van deze opportuniteit gebruik maken om een event te organiseren in deze unieke tuin. Daarom nu al de oproep naar verenigingen en organisaties om hierover na te denken”, aldus schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld).

Herinrichting

Intussen denkt het schepencollege na over structurele ingrepen op het Stationsplein. Tegen eind dit jaar moet de meerjarenplanning en -begroting klaar zijn. De bestuursmeerderheid overweegt daarbij ook een herinrichting van het Stationsplein. “De vergroening van het Stationsplein is een mogelijkheid. Deze pop-up tuin kan ideeën en inspiratie opleveren”, stellen schepen Somers en burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). Maar om ingrepen te doen op vlak van vergroening en evenementen wordt ook de mobiliteit op het hele Stationsplein onder de loep genomen. “De mogelijkheden zijn beperkt als er continu verkeer rond de esplanade rijdt. Daarom bekijken we ook mogelijke mobiliteitsingrepen.”

En zoals bekend houdt ook de rommelmarkt op het Stationsplein op te bestaan. Het schepencollege verlengde de concessie niet, omdat de rommelmarkt niet is uitgegroeid tot een ‘themamarkt’ met ook antiek en brocante, bioproducten en bloemen en planten. Op zaterdag 31 augustus is er de laatste rommelmarkt. “Het weekend erna is er een kermis op het Stationsplein met de Vredefeesten. De week daarna verschijnt de tuin op de esplanade. We denken intussen na over de toekomst van het plein, met ingrepen om de beleving op het plein te vergroten.”