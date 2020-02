Op stap in 20 stadswijken voor bijzondere stadsbundel: dichter Jana Arns kijkt met poëtische blik naar Sint-Niklaas Joris Vergauwen

28 februari 2020

14u47 0 Sint-Niklaas Een gedicht over elke wijk, dat is het ambitieuze doel van dichter Jana Arns (36). Ze is al een hele tijd op stap in Sint-Niklaas om alle twintig stadswijken poëtisch in de kijker te zetten. In het najaar verschijnt die stadsbundel. De officieuze titel van stadsdichter eist Jana Arns niet op. “Al vind ik wel dat Sint-Niklaas werk zou moeten maken van zo’n stadsdichter.”

Misschien hebben inwoners haar de voorbije maanden wel al ergens zien opduiken. Twintig stadswijken staan er immers op haar programma, ideaal om Sint-Niklaas en de deelgemeenten beter te leren kennen. “Ik ben van Gent, maar ik woon met mijn gezin nu al twaalf jaar in Sint-Niklaas”, vertelt Jana Arns, die dichter en muzikante is en schrijflessen geeft aan de academie. “Na twaalf jaar heb ik eigenlijk nog altijd geen voeling met Sint-Niklaas. In het begin vond ik het geen mooie stad: te weinig natuur, wat kil en grijs,... Daarom wilde ik ook zo graag deze stadsbundel maken: ik wil Sint-Niklaas beter leren kennen en de schoonheid van deze stad en de deelgemeenten ontdekken. Dat dit een mooie stad is, kan ik niet zeggen, maar ik vind het wel een boeiende stad. En door heel wat plekken ben ik aangenaam verrast. Ik heb meer natuur ontdekt en zelfs in lelijkheid heb ik mooie dingen gezien. Voor mijzelf is het heel fijn om op deze manier mijn stad te leren kennen. En deze poëzie is ook mijn bescheiden bijdrage aan Sint-Niklaas.”

Vorig jaar kwam Jana Arns op het idee om deze stadsbundel te maken, bij een artistiek project in een wassalon in de Elisabethwijk. “Dat was een inspirerende week. Ik kwam in die wijk, leerde de bewoners er kennen en schreef er gedichten over. Zo ben ik op het idee gekomen om dat voor alle twintig stadswijken te doen.”

“Ik heb een hond gekocht en daarmee ging ik op wandel in al die stadswijken. Heel wat mensen hebben me ook tips gegeven. Sommige wijken zijn best wel moeilijk, zoals Stadsrand-Oost. Daar vond ik eigenlijk weinig om over te schrijven, dus heb ik een gedicht over niks geschreven. (lacht) In Puivelde is er dan weer al zoveel poëzie geschreven. Met Frank Pollet woont daar immers een dichter. En daarom heb ik daar een gedicht geschreven over de dichter. Hij is de enige die een persoonlijk gedicht krijgt in de bundel. Ik hoopte in de wijken meer mensen tegen te komen, maar dat viel soms wel tegen. Ik ga ook niet aanbellen. Ik laat gewoon de stadswijk op mij afkomen, als het ware. Ik ben ook niet de meest sociale. Maar misschien pas ik daarom net wel in Sint-Niklaas.” (lacht)

Toegankelijk

“Mijn poëzie is niet moeilijk. Dat wil ik ook niet. Voor velen is poëzie iets ongrijpbaar, misschien ergens ook te elitair of te intellectueel, terwijl dat niet altijd zo is. Let wel, ik begrijp ook heel wat poëzie niet. Je moet vaak een band hebben met die bepaalde dichter om het te kunnen vatten. Ik denk dat mijn gedichten daarom de drempel verlagen: het is poëzie die over deze stad en over de wijken gaat, waar dus ook heel wat herkenbaarheid in schuilt. Kunst kan mensen samenbrengen, zo eenvoudig is het. En ik wil het ook heel toegankelijk maken, opdat zoveel mogelijk mensen worden betrokken.”

Fietsroute

De stadsbundel wordt voorgesteld in oktober, tijdens het literaire evenement Archipel. Dat gebeurt in combinatie met een tijdelijke fietsroute langs de stadswijken, waar de gedichten samen met illustraties van grafisch kunstenaar Tim Polfliet op panelen te zien zullen zijn. “Op die manier kunnen we ook mensen betrekken die anders niet of nauwelijks in aanraking komen met poëzie. Een fietsroute rond poëzie bestaat ook nog niet in Sint-Niklaas. Het lijkt me fijn om de route het jaar nadien uit te breiden met andere gedichten.”

Mogen we haar de officieuze stadsdichter noemen? “Dat is wat te veel eer. We hebben hier een aantal goeie dichters, denk maar aan Frank Pollet, Norbert De Beule en Lies Van Gasse. Ik vind wel dat Sint-Niklaas werk zou moeten maken van een stadsdichter. Het idee van de kinderstadsdichter is heel mooi. Het is goed voor de creativiteit van jongeren, maar daar zou perfect een stadsdichter naast kunnen staan.”

Crowdfunding

Er is ook een crowdfunding opgezet om alles mogelijk te maken. De stad geeft wel praktische steun, maar om alles professioneel uit te werken, worden er alternatieve inkomsten gezocht.

Lees hier het gedicht over de Stationsomgeving, met de spoorwegbrug in de hoofdrol