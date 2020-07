Op ontdekking in Puivelde: vernieuwd poëziepad en wandelroute geven dichterlijke schoonheid van dorp prijs Joris Vergauwen

10 juli 2020

10u36 0 Sint-Niklaas Het poëziepad in Puivelde, dat precies twintig jaar bestaat, is volledig vernieuwd én uitgebreid. De vier dichteressen Jana Arns, Sofie De Moor, Dorien Couton en Kirstin Vanlierde laten nu ook hun poëtisch licht schijnen over het dorpje. Er is meteen ook een nieuwe wandelroute van 13 kilometer uitgestippeld door de dienst Toerisme.

Op heel veel plaatsen zijn poëzieroutes te ontdekken, maar er is toch iets dat het poëziepad van Puivelde uniek maakt. “En dat is omdat alle gedichten geschreven zijn bij de plek waar ze staan. Dat maakt het heel bijzonder”, vertelt Frank Pollet, dichter uit Puivelde en jeugdauteur. Onder zijn stuwende kracht kreeg in juni 2000 het oorspronkelijke poëziepad vorm.

Naar aanleiding van de 20ste verjaardag van het poëziepad zijn nu vier nieuwe gedichten van vrouwelijke dichters aan de route toegevoegd. De in totaal twaalf gedichten kregen ook nieuwe arduinen sokkels en plexiglazen platen. En de dienst Toerisme brengt meteen ook een nieuwe wandelbrochure uit, langs die poëtische plekjes in Puivelde.

De vier dichteressen wiens woorden nu ook het landschap kleuren, zijn Jana Arns, Sofie De Moor, Dorien Couton en Kirstin Vanlierde. Zij kregen van Frank Pollet een reeks plekjes aangereikt waaruit ze konden kiezen om zich te laten inspireren. Verder is op het poëziepad ook het werk te ontdekken van dichters-schrijvers Norbert De Beule, Lut de Block, Christina Guirlande, Bart Plouvier, Frank Pollet, Dirk Van Bastelaere, Daan Antheunis en Piet Brak.

Met de nieuwe wandelbrochure in de hand kun je in Puivelde een wandeling van 13 kilometer maken, en niet alleen langs de twaalf gedichten. “Maar ook langs verrassend gevarieerde landschappen. Voor velen is Puivelde niet meer dan een doorgang tussen Sint-Niklaas en Sinaai, maar als je even opzij gaat, sta je plots in het groen en in de rust. Er zijn hier zovele bijzondere plekken te ontdekken”, aldus Frank Pollet.

De wandelbrochure is gratis te verkrijgen bij de handelszaken in Puivelde en bij de dienst Toerisme in Sint-Niklaas.