Op gaming- of fashionkamp? Bij Vrije Ateliers kan het deze zomer JVS

02 februari 2020

18u32 0 Sint-Niklaas De Vrije Ateliers in Sint-Niklaas pakken dit jaar uit met een reeks nieuwe kampen voor jongeren. Zo zijn er onder meer gaming- en fashionkampen.

In de zomervakantie pakt de Vrije Ateliers traditiegetrouw uit met een groot aanbod van jeugdkampen. Volgende zomer zijn er een aantal nieuwe, creatieve ondernemingskampen voor 12- tot 18-jarigen.

Van 13 tot 17 juli is er een fashionkamp, voor jongens en meisjes met een passie voor mode. Een week lang gaan zij aan de slag om een eigen collectie te ontwerpen. Ze maken gebruik van tweedehands stoffen en overstock van kledingmerken om een nieuwe kledinglijn te ontwikkelen.

Eigen droomgame

Vanaf 27 juli is er een gaming-kamp. Vijf dagen lang worden jongeren ondergedompeld in de wereld van het gamen en alles wat hierbij komt kijken. Op het gaming-kamp kunnen ze hun eigen droomgame ontwikkelen.

Dankzij een samenwerking met verschillende partners breidt de Vrije Ateliers het vakantieaanbod nog meer uit. Onder het motto ‘creatief met wetenschap en techniek’ kunnen kinderen vanaf 9 jaar in de paasvakantie inschrijven voor twee nieuwe workshops: robots bouwen die kunst maken en stroomkringen.

Verbeelding uitgedaagd

In de zomervakantie komt de ‘steamachine’ van FabLab Factory naar Sint-Niklaas en kunnen kinderen leren lasersnijden, vinylsnijden en bouwen met strawbees. Een andere blikvangers is ‘Lawabo’, een kunstkamp rond geluiden en klanken. In dit vijfdaagse kamp wordt de verbeelding van kinderen uitgedaagd, met geluid als voornaamste bouwsteen.

In augustus kunnen kinderen van het 4de tot 6de leerjaar deelnemen aan een maker-kamp, waarin ze kunnen experimenteren met elektronica, het opwekken van energie en 3D-printen.

Info: Vrije ateliers, Rode Kruisstraat 25, Sint-Niklaas, 03 778 33 70, www.vrijeateliers.be.