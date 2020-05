Op één dag meer dan 750 inschrijvingen voor zomersportkampen Joris Vergauwen

26 mei 2020

15u19 0 Sint-Niklaas Op de eerste dag van de inschrijvingen hebben maandag meteen meer dan 750 kinderen zich verzekerd van een plaatsje op één van de vele zomersportkampen in Sint-Niklaas.

Voorlopig zijn de maatregelen die werden aangekondigd voor de jeugdkampen in de zomer nog niet van toepassing op sportkampen. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) stelde het overgrote deel van de organisaties van sportkampen wel al gerust. En dat perspectief heeft heel wat Sint-Niklazenaren maandag meteen naar de website van de stad geleid. Daar startten de inschrijvingen voor de sportkampen in de zomervakantie om 9 uur. “Op de eerste dag waren er meer dan 750 inschrijvingen voor de zomersportkampen. Een heel groot succes. De inwoners willen duidelijk perspectief”, stelt schepen voor Sport Peter Buysrogge (N-VA). “Alle voorbereidingen zijn getroffen om de zomersportkampen coronaproof te organiseren. Hopelijk kunnen we binnenkort iedereen een bevestiging sturen.”

Er zijn nog steeds plaatsen voor de sportkampen. Inschrijven kan hier.

Info bij de stedelijke sportdienst via sport@sint-niklaas.be of 03/778.37.50.