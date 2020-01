Op boekdate in de bib met Heidi Lenaerts JVS

19 januari 2020

19u20 0 Sint-Niklaas Aan de vooravond van Valentijn kan iedereen in de bibliotheek op ‘boekdate’. Klara-stem en boekenliefhebber Heidi Lenaerts leidt alles in goede banen.

‘Boekdaten’, het is iets nieuw in Sint-Niklaas, maar beslist een aanrader voor boekenliefhebbers die graag de warmte opzoeken aan de vooravond van Valentijn. In de bib kunnen ze die avond vanaf 20 uur gelijkgestemde zielen aantreffen. Het enige wat deelnemers hoeven te doen, is hun lievelingsboek meebrengen. “In een tête-à-tête deel je elkaars leeservaring, wat zich vervolgens herhaalt in een doorschuifsysteem. De perfecte formule voor een gezellige babbel. Hapjes, drankjes, boeken, leuke contacten en alles wat je van de avond voor Valentijn verwacht!”, klinkt het.

Klara-stem en boekenliefhebber Heidi Lenaerts is van de partij om de boekendate in goede banen te leiden. Die start op donderdag 13 februari om 19 uur in de bib en duurt tot 21.30 uur. Het is een samenwerking van de bib met het Davidsfonds.

Inschrijven is nodig. Het aantal plaatsen is beperkt. Alle info: 0484 40 83 70, r.demeerleer@telenet.be