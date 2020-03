Ook stilte in concertzaal De Casino: geen concerten meer tot 13 april Joris Vergauwen

12 maart 2020

18u42 62 Sint-Niklaas Concertzaal De Casino in Sint-Niklaas schrapt alle concerten en events tot 13 april. “We bekijken met de entourages van de bands en de organisatoren of deze events later in het jaar nog kunnen plaatsvinden”, meldt De Casino.

“Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en vanuit een algemene burgerzin nemen we de beslissing om alle concerten en evenementen tot en met maandag 13 april niet te laten plaatsvinden”, laat concertzaal De Casino donderdagavond weten.

In totaal gaat het om 16 concerten en events de komende vier weken.

Of de geplande concerten en evenementen kunnen worden verplaatst naar een nieuwe datum is op dit moment uiteraard nog lang niet duidelijk. “We bekijken met de entourages van de bands en de organisatoren of deze events later in het jaar nog kunnen plaatsvinden. Van zodra we meer info hebben, laten we dit weten. We sturen ook alle ticketkopers de nodige info als we meer nieuws hebben over een eventuele nieuwe datum. We vragen vriendelijk om ons wat tijd te geven om alles te verwerken en correct op te volgen.”

Alle geplande shows en evenementen na maandag 13 april gaan voorlopig door.

De volgende concerten en events in De Casino worden geannuleerd:

18/03 Guy Swinnen – Origin Tour 2020

19/03 Bruno Vansina 12/12

20/03 Sylver

21/03 Dance Classics

23/03 David Knopfler

24/03 Desperado’s van de Vlaamse Poëzie

25/03 Songbook Sessions / Patrick Roefflaer on Bob Dylan

26/03 Roosbeef + Lucky Fonz III

28/03 Stake + Crackups + Ramkot

02/04 Fleddy Melculy + DJ Turbeau + Crowsview

03/04 Rock ’n Roll High School

04/04 Brass Against

09/04 Wiegedood + Wolvennest

10/04 Wasdaman + H A S T

11/04 Freezer & Friends / 80’s & 90’s Party

12/04 Freezer & Friends / V.O.F. De Kunst + Hans De Booij

Info: www.decasino.be