Ook stille zomer voor De Casino: pas in september weer open voor het publiek en financieel in zwaar weer Joris Vergauwen

29 juni 2020

23u32 0 Sint-Niklaas De stilte in concertzaal De Casino in Sint-Niklaas blijft ook de komende zomermaanden nog duren, net als in De Casino Café. Pas in september zal De Casino de deuren weer openen voor het publiek, met concerten in de concertzaal en de kiosk, de opening van het gerenoveerde café en een nazomerterras. Maar na liefst zestig geannuleerde of verplaatste concerten en evenementen is het alle hens aan dek. “Onze organisatie bevindt zich financieel in nauwe schoentjes.”

Voor De Casino is de coronacrisis nog lang niet voorbij. In de concertzaal weerklinkt al sinds begin maart geen noot meer. En ook De Casino Café blijft nog gesloten. In maart zijn daar renovatiewerken gestart, die door de lockdown heel wat vertraging opliepen. De horecazaak op de gelijkvloerse verdieping kan momenteel nog niet heropstarten. “Ondanks de versoepelingen blijft De Casino dus ook in juli en augustus gesloten”, klinkt het bij De Casino-medewerker Steven Verschoore. “Concerten zitten er tijdens de zomermaanden nog niet in omdat de huidige afstandsregels geen rendabele concertwerking toelaten. De bovengrens die in augustus naar 800 mensen in openlucht kan worden verhoogd, is ook geen oplossing. En ook De Casino Café en het terras in het park zullen tijdens de zomervakantie nog niet operationeel zijn.”

Woelige tijden

Voor de concertorganisator zijn het woelige tijden. “Onze organisatie bevindt zich financieel in nauwe schoentjes. Er werden de voorbije maanden immers zestig concerten en evenementen geannuleerd of verplaatst. De inkomsten uit ticketverkoop en horeca werden gedecimeerd. Gelukkig kan De Casino het hoofd boven water houden dankzij de steunmaatregelen van de federale overheid in de vorm van tijdelijke werkloosheid voor het personeel, structurele subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en mogelijk ook steun van het stadsbestuur van Sint-Niklaas uit een noodfonds.”

De concertgangers van De Casino hebben wel voor een positieve noot gezorgd in dit verhaal. De meeste mensen die al tickets hadden gekocht, vroegen concertbonnen. “Op die manier bleef 70 procent van de ticketinkomsten voor deze concerten in onze kassa, wat voor De Casino belangrijk is om er na de coronacrisis opnieuw bovenop te geraken.”

“Belgische kaart”

Het is dus nog twee maanden wachten om eindelijk weer De Casino te omarmen. In september gaan de deuren open voor het publiek, met concerten in de concertzaal en de kiosk, de heropstart van de horecazaak in het gerenoveerde café en een nazomerterras. “Een maximale publieksveiligheid zal daarbij in acht worden genomen. We doen er alles aan om de bevestigde en verplaatste concerten mogelijk te maken en extra shows toe te voegen. Extra internationaal aanbod blijft daarbij voorlopig uit. Daarom trekken we in het najaar resoluut de Belgische kaart. Een feestelijke concertaffiche voor de heropening in september wordt voorbereid en begin augustus bekendgemaakt.”

Alle info op de website van De Casino