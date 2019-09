Ook Sinaai heeft nu een lokaal dienstencentrum: zaterdag opent De Schutterij de deuren JVS

27 september 2019

19u30 0 Sint-Niklaas In Sinaai is het nieuwe dienstencentrum van Zorgpunt Waasland geopend. Dat heet De Schutterij en is gevestigd in het voormalige rusthuis Sint-Katharina, waar ook 24 appartementen van de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij zijn ondergebracht. In het nieuwe dienstencentrum kunnen buurtbewoners terecht voor warme maaltijden, activiteiten, ontspanning tot zelfs een bad of een douche. Zaterdag is er een opendeurdag.

In 2012 sloot het OCMW van Sint-Niklaas de deuren van rusthuis Sint-Katharina in Sinaai, vlak naast de sportzone. Het gebouw werd volledig gestript en gerenoveerd tot appartementen voor de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij. Er werd nog een stuk bijgebouwd, waarin het nieuwe dienstencentrum is ondergebracht. Het is het derde dienstencentrum in Sint-Niklaas, na De Wilg en Den Aftrap. In Belsele en Nieuwkerken zijn er antennepunten in de woon-zorgcentra van Zorgpunt Waasland.

In Sinaai was er nog geen dienstencentrum, tot nu. “We willen de dienstverlening en buurtzorg dichter bij de mensen brengen, met extra aandacht voor ouderen en kwetsbare mensen”, stelt Zorgpunt Waasland-voorzitter Maxime Callaert (N-VA). “Iedereen kan hier terecht voor een warme maaltijd in het restaurant, maar het is veel meer. Dit dienstencentrum is een ontmoetingsplaats waar buren, verenigingen en organisaties terecht kunnen. Informatie over de dienstverlening van Zorgpunt Waasland is er uiteraard ook. En we hebben hier zelfs een kapsalon en sanitaire voorzieningen: wie een bad of douche wil nemen, kan hier ook terecht.”

Bedoeling is dat er uiteenlopende activiteiten zullen worden georganiseerd in het dienstencentrum. “We gaan samen met de inwoners bekijken wat nodig is. Van een kaartnamiddag, een fietstocht tot een boodschappenservice voor oudere of zieke Sinaainaren: alles is mogelijk. Op woensdag 6 november gaan we overleggen met de inwoners”, aldus centrumleider Leen Van De Wiele en Delfien Indevuyst van Zorgpunt Waasland.

Wedstrijd

De voorbije weken liep er een wedstrijd om de naam te bepalen van het dienstencentrum. Liefst 105 mensen namen deel. Er waren een aantal suggesties, van De Hoofdvogel, De Koningsvogel tot De Gaaipers, naar het vroegere schuttersplein van de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Sinaai op die plek. Het is uiteindelijk De Schutterij geworden. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de opendeurdag.

Die opendeurdag vindt zaterdag 28 september plaats van 14 tot 17 uur, in de Vleeshouwersstraat 8B in Sinaai. Omwille van de braderij en de viering van 100 jaar Landelijke Gilde is het dorpscentrum van Sinaai verkeersvrij. Parkeren kan op een weide in de Hooimanstraat/Stenen Muur.