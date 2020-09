Ook in AZ Nikolaas stijgen coronacijfers weer: “Toch enige nervositeit bij personeel” Joris Vergauwen

17 september 2020

09u23 0 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas worden weer negen coronapatiënten opgenomen, waarvan er één op de dienst Intensieve Zorg ligt. Bij het ziekenhuispersoneel leeft er toch enige nervositeit.

De cijfers zitten in het hele land weer in de lift. Ook in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas is dat merkbaar. Na een relatief rustige periode sinds juni was het Wase ziekenhuis vorige maand al opnieuw in verhoogde paraatheid door de opflakkering in Antwerpen. Door de recente stijging van het aantal besmettingen stijgt nu ook het aantal opnames. “Momenteel zijn er negen Covid-19-patiënten opgenomen, waarvan er één op de dienst Intensieve Zorg ligt. Er is ook nog één patiënt waarvan het testresultaat nog niet gekend is”, klinkt het in het ziekenhuis.

Tijdens de piek van de pandemie, de eerste dagen van april, lagen er 118 coronapatiënten in het AZ Nikolaas, waarvan zeventien op de dienst Intensieve Zorg.

Bezorgdheid

Na die turbulente lente leeft er bij het ziekenhuispersoneel toch behoorlijk wat bezorgdheid. “Er is toch enige nervositeit omdat het altijd afwachten is hoeveel opnames er zullen zijn en welke invloed dat zal hebben op de werking van het ziekenhuis. We hopen uiteraard dat er geen toevloed komt, zoals we in maart hebben gehad, maar we volgen de situatie op de voet. Onze crisiscel overlegt drie keer per week om bij te sturen indien nodig.”

Na het zware voorjaar is er bij het personeel geen noemenswaardig probleem. “De uitval bij het personeel is minimaal. Naar bezetting en continuïteit van de zorg toe zijn er geen problemen. Als personeelsleden ziek worden, volgen we de maatregelen die specifiek voor de zorgsector van toepassing zijn.”