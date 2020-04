Ook géén Vredefeesten en Villa Pace begin september: stad annuleert hele evenementenzomer Joris Vergauwen

16 april 2020

19u53 32 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase schepencollege heeft donderdag meteen een aantal ingrijpende beslissingen genomen voor de komende evenementenzomer. Alle grotere evenementen in juni, juli en augustus worden geschrapt. De stad heeft meteen ook de knoop doorgehakt voor de Vredefeesten en Villa Pace begin september: die zullen níet doorgaan.

Nadat de Nationale Veiligheidsraad woensdagavond bekendmaakte dat festivals en grote evenementen tot 31 augustus worden geannuleerd, kwam het Sint-Niklase schepencollege donderdag al samen om snel duidelijkheid te scheppen. Zowat alle zomerevenementen worden geschrapt in Sint-Niklaas.

Het gaat om Belsele kermis (10-16 juni), Openluchtfuif Nieuwkerken (26 juni), de Beachvolleyhappening (26-30 juni), het foodtruckfestival Kantien Royal (27-28 juni), Sint-Niklaas kermis (4-22 juli, met onder meer de Ketnet Zomertour op 4 juli), Parkies (dinsdag in juli en augustus), Sinnekloas Danst (woensdag in juli en augustus), Pleinconcerten (donderdag in juli en augustus), Sinaai kermis (11-13 juli), viering van de Vlaamse feestdag in Belsele, Nieuwkerken en Sinaai en Volkssportfeesten in Sinaai (21 en 22 augustus).

“We hebben donderdag overleg gehad met organisatoren. Het is belangrijk om duidelijkheid te scheppen, zowel naar het publiek als naar de organisatoren toe, die met heel wat praktische, financiële en organisatieproblemen geconfronteerd worden”, aldus schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld).

Verdere beslissingen over andere, kleinere zomerevenementen wil het stadsbestuur afstemmen op de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en op het overleg met de betrokken organisatoren.

Vredefeesten en Villa Pace

Ook over de Vredefeesten en Villa Pace, hét topevenement van Sint-Niklaas in het eerste weekend van september, is meteen al een beslissing gevallen. Die zullen níet plaatsvinden. “Omdat de Vredefeesten een massa-evenement zijn dat vele tienduizenden mensen naar de stadskern lokt en ze slechts enkele dagen na 31 augustus vallen, hebben we beslist om ze ook te annuleren. Geen 73ste ballonmeeting dus dit jaar, geen Villa Pace en geen Ballonloop. Er wordt samen met de familie Sax en de Wase ballonpiloten wel nog onderzocht of er tijdens dat weekend een alternatief initiatief kan worden gepland.”

De komende weken wil het stadsbestuur wel creatief aan de slag gaan om een alternatief zomerprogramma uit te werken, dat afgestemd is op de federale voorschriften. “Het gaat bijvoorbeeld om zomerse avondwandelingen, zoekwedstrijden, een street-art-tour, acties rond de trage wegen en het korte ketenaanbod.”

Tot 31 mei

Alle activiteiten die het stadsbestuur zelf organiseert en alle activiteiten van derden in stadsgebouwen en op het openbaar domein worden geannuleerd tot en met zondag 31 mei. Het gaat onder meer om wijkkermis Duizend Appels (1–4 mei), Puivelde kermis (8–13 mei) en Buitengewoon op zondag 17 mei in de stadskern (Dag van het Park, Lentemarkt en Lekker Lokaal Markt). De donderdagse markt blijft opgeschort, in afwachting van nieuwe federale beslissingen voor de periode na 3 mei.