Ook academies gestart met nieuwe schooljaar: "Op weg naar recordaantal inschrijvingen"

09 september 2019

13u39 0 Sint-Niklaas De beide academies van Sint-Niklaas zijn aan het nieuwe schooljaar begonnen. De inschrijvingen lopen als een trein.

In d’Academie Beeld is er na de grote omwenteling van vorig academiejaar, met het nieuwe decreet, een grote ambitie om te bevestigen. “De groei die we vorig jaar hebben doorgemaakt in al onze graden deed deugd. Mensen vinden steeds beter de weg naar onze academie. Het aangepaste aanbod voor kinderen, de kortere lestijden, kleinere klasgroepen en meer keuzes begint goed te draaien”, aldus directeur Niko Van Stichel.

De vrijdagavond is uitgegroeid tot de jongerenavond in de kunstacademie. Zo’n honderd jongeren zijn intussen ingeschreven voor de jongerenateliers op vrijdag. “Bij de volwassenen komen er geen nieuwe richtingen bij, maar we breiden de populaire ateliers ‘In.Zicht’ en ‘Cross-Over’ verder uit. Daarnaast komt er een eerste lesmoment schilderkunst voor volwassenen op vrijdagavond.”

In d’Academie Podium, met opleidingen muziek, woord en dans in al zijn vormen, zitten ze aan een recordaantal inschrijvingen dit jaar, 1.900 al. En de inschrijvingen lopen pas af op 30 september.

Het succes van beide academies? “We verklaren dat door een aantal hervormingen die de voorbije jaren gebeurd zijn, waardoor er een nieuwe wind waait in de academies. Ook het online inschrijven zorgt voor gemak. Maar daarnaast zijn we gewoon ook veel meer aanwezig met onze toonmomenten, concerten en activiteiten in de stad. De academies zijn geen gesloten gebouwen. We zijn volwaardige partners in het culturele leven van de stad.”