Onze tips voor het weekend: van sinterklaasshow tot late night shopping Cedric Matthys

21 november 2019

09u00 0 Sint-Niklaas Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie.

Sint in de Piste (Sint-Niklaas)

Sint in de Piste is aan zijn 25ste editie toe. Elk jaar trekken meer dan 30.000 bezoekers naar het grootste sinterklaaspiste van het land. Op de Grote Markt bouwt de organisatie een circustent van maar liefst 21 meter hoog, goed voor 2350 zitplaatsen. Hier geniet het publiek van wereldvermaarde circusacts in combinatie met een sinterklaasshow. De voorstellingen vinden plaats in de weekends van 23 en 24 november en 30 november en 1 december, om 10.30, 14 en 17 uur. Tickets kosten 12 euro voor de voorstellingen van 14 uur en 10 euro voor de shows van 10.30 en 17 uur. Ze zijn te koop via www.sintindepiste.be.



Let wel op: intussen zijn er al heel wat kaartjes de deur uit. Maar ook voor wie geen ticket kon strikken, is er een alternatief. Samen met het circus van Sint in de Piste reist er een nostalgische kermis mee. Aan de ingang van de circustent vind je op Plaza Sinterklaas verschillende kermisattracties terug. Een ritje op de paardencarrousel, rondjes draaien in de rupsbaan of snoepen aan het gebakkraam? Het kan allemaal!

Dag van de Wetenschap (Aalst)

Zondag ontdek je tijdens de Dag van de Wetenschap hoe technologie ons leven beïnvloedt. Overal in Vlaanderen zetten heel wat instellingen en bedrijven hun deuren open. Zo kan je in Odisee Hogeschool samen met jouw kinderen deelnemen aan verschillende workshops. Bouw er een brug zonder vijzen of nagels, vlieg met een drone of leer coderen. Al deze activiteiten vinden plaats tussen 10.00 uur tot 16.00 uur. Ze zijn voor kinderen voor alle leeftijden en daarenboven volledig gratis. Ontdek het volledige programma op www.dagvandewetenschap.be.

Gospelconcert (Denderwindeke)

Wil je zaterdagavond de zon opnieuw laten schijnen in deze donkere periode, trek dan naar de Sint-Petruskerk in Denderwindeke. Drie koren geven er het beste van zichzelf tijdens een gospelconcert. Ze dragen de avond op aan Eva Mazambi Nyota. Deze dame was jarenlang lid van een van de koren, maar overleed in september plots op 38-jarige leeftijd. Het concert kost tien euro, maar voor die prijs krijg je ook een drankje achteraf. De opbrengst van de avond gaat naar een goed doel. Meer info via www.fenikskoorninove.wordpress.com.

24 uur rond Sint-Jacobs (Gent)

Vrijdagavond zijn 25 zaken rond Sint-Jacobs in Gent open tot 21 uur. Ze leggen hun klanten in de watten met acties. Zo krijg je bij Helen B, een winkel vol hebbedingetjes, een glaasje cava. Of geeft Kaasbar Edgar aperitiefbordjes met kaasjes weg. Maar ook voor de cultuurliefhebbers heeft Sint-Jacobs wat in petto. Tegelijk met de ‘24 uur rond Sint-Jacobs’ vindt er in de buurt een kunstroute plaats. Reden te meer om eens naar Gent af te zakken. Meer info: www.facebook.com/rondstjacobs.

Paradise City (Aalst)

Op Canvas loopt momenteel de documentairereeks ‘Paradise City’. Hierin reist Mario Goossens van de rockband Triggerfinger naar zes wereldsteden die zware klappen kregen. Die ervaringen deelt hij nu in cultuurcentra overal in Vlaanderen. Tijdens zijn ‘Paradise City’-theatertour vertelt de muzikant hoe kracht kan helpen om er terug bovenop te komen. Opvallend veel genres, van blues tot hiphop, vonden namelijk hun oorsprong in miserie. Goossens brengt tijdens de voorstelling deze muziekgeschiedenis onder de aandacht met een mix van sterke getuigenissen en livemuziek. De tickets in rang 2 zijn intussen uitverkocht. Tickets in rang 1 kosten 27 euro en zijn te koop via www.ccdewerf.be.