Onze tips voor het weekend: van feest rond de Schelde, modeshow, bierfestival, waterski tot beyblade Joris Vergauwen

14 juni 2019

10u07 0

Feest op en rond de Schelde

Op zondag 16 juni is er ‘Hoogtij’, een feest in heel wat gemeenten in de Scheldevallei, van Antwerpen tot Gent. Tijdens Hoogtij kan je al varend, fietsend en wandelend de vele troeven van de Scheldevallei ontdekken. 22 gemeenten langs Schelde, Durme en Rupel schotelen een feestmenu voor met meer dan zestig activiteiten. Hoogtij is een initiatief van het Regionaal Landschap Schelde-Durme, Rivierpark Scheldevallei en gemeenten en verenigingen tussen Antwerpen en Gent. Het evenement is de opvolger van de vroegere Scheldehappening.

In het Waasland is er in Temse heel wat te doen, van het marktje Festumma met streekproducten en gerechten, een Boelwerfwandeling tot boot- en fietstochten. In het toeristisch infokantoor in het gemeentehuis is tussen 10 en 16 uur alle info te verkrijgen. (www.hoogtijscheldevallei.be)

Bierfestival

In Temse-Velle is er op zaterdag 15 juni de vierde editie van het bierfestival, georganiseerd door bierliefhebbersvereniging De Objectieve Kaaischuimers en het plaatselijk biercafé The Falcon. Het is het grootste openlucht bierfestival in het Waasland, met 20 brouwerijen. De nadruk ligt op het degusteren van bijzondere bieren. Het dorp is verkeersvrij om van Velle van 13 tot 20 uur een heus bierproeversdorp te maken. En met de aanwezigheid van een kinderdorp is het bierfestival zelfs een heus familie-evenement. (www.kaaischuimers.be)

Exclusieve modeshow in ondergrondse parking

De grote modeshow van de afdeling Mode- en Schoenontwerp van d’Academie Beeld van Sint-Niklaas vindt dit jaar op een bijzondere locatie plaats. Op zaterdagavond 15 juni wordt immers de parking onder de Grote Markt ingenomen door dit evenement. Er is plaats voor zo’n 1.200 geïnteresseerden, die zich mogen verwachten aan een hoogstaande show op een exclusieve locatie. De jaarlijkse modeshow vindt dit jaar al voor de 21ste keer plaats, voor de afdeling Schoenontwerpen is het de 9de keer. Wie de modeshow vanaf 20 uur wil bijwonen, kan tickets verkrijgen aan het onthaal van d’Academie Beeld voor 18 euro, aan de kassa die dag is dat 20 euro.

Waterski

Bij Ski- en Bootclub De Durme aan de Burgemeester Siegfried Buytaertdreef in Tielrode kan iedereen zondag terecht voor een initiatie waterski of wakeboard, een tochtje met een jetski of varen met een slider achter een speedboot. Op de oever kunnen kinderen ook gratis deelnemen aan heel wat leuke spelletjes. De activiteiten starten om 14 uur en eindigen om 20.30 uur. Inschrijven is verplicht, dat kan via ronny.de.kerf@sbdd.be. (www.sbdd.be)

Beyblade Treffen

Nog geen plannen voor de kinderen zaterdag? In Sinaai is er een ‘Beyblade Treffen’, in de parochiezaal van het dorp van 13 tot 17 uur. Bij kinderen is het razend populair, beyblade. Het ‘Beyblade Burst’-tornooi is er voor 16 spelers van 6 tot 14 jaar, met bijzondere prijzen. Er is ook een ‘Pokémon Cafétaria’, waar je alles te weten kan komen over het échte Pokémonspel. Iedereen kan er ook kaarten ruilen met andere verzamelaars. De toegang is gratis. (www.treffenxp.be)