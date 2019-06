Onweer op komst: stadspark sluit om 17 uur, De Ster om 18 uur JVS

04 juni 2019

16u28 0 Sint-Niklaas Er is onweer op komst. In Sint-Niklaas sluit het stadsbestuur het stadspark om 17 uur. Het park blijft al zeker dicht tot donderdag. En ook het provinciaal domein De Ster neemt maatregelen.

Het KMI voorspelt voor vanavond vanaf 18 uur onweersbuien over het hele land. In Sint-Niklaas roept het stadsbestuur de inwoners op om de nodige voorzorgen te nemen en voorzichtig te zijn. Het stadspark wordt straks gesloten om 17 uur, om ongevallen met afgewaaide takken te voorkomen. “Ook in de nacht van 5 op 6 juni is er nog kans op veel regen, hagel en onweer met rukwinden. Het stadspark zal daarom zeker dicht blijven tot donderdag 6 juni”, meldt het stadsbestuur.

Op recreatiedomein De Ster worden de boszones afgesloten om 18 uur. “Het KMI waarschuwt voor zware windstoten en felle onweersbuien. Daarom zullen de bossen vanaf 18 uur niet meer toegankelijk zijn. Bij windstoten van 100 km/u wordt ook het hele domein gesloten”, klinkt het.

Het telefoonnummer 1722 werd geopend. Wie tijdens het onweer de brandweer nodig heeft zonder dat er (potentieel) levensgevaar is, kan naar dat nummer bellen. Op die manier raakt het noodoproepnummer 112 niet overbelast, waardoor mensen in levensgevaar sneller geholpen kunnen worden.