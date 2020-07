Onverwacht en veel te snel afscheid van ereschepen Ludo Somers: “Verschrikkelijk om dit te moeten meemaken” Joris Vergauwen

04 juli 2020

17u20 0 Sint-Niklaas Heel onverwacht is ereschepen Ludo Somers vrijdagnamiddag op 72-jarige leeftijd overleden, aan de gevolgen van COVID-19. Hij was twaalf jaar schepen in Sint-Niklaas en is de vader van huidig Open Vld-schepen Ine Somers.

Het zijn verschrikkelijke dagen geweest voor de familie Somers. Op amper twee dagen tijd heeft de familie afscheid moeten nemen van Ludo Somers. Woensdag werd de ereschepen ziek en kreeg hij buikpijn. Na een consultatie op de spoedafdeling werd hij meteen opgenomen in het AZ Nikolaas. Donderdag werd hij naar de dienst Intensieve Zorgen overgebracht, waarna ook werd vastgesteld dat hij positief testte op COVID-19. Hij had evenwel nooit symptomen vertoond. Vrijdag werd er orgaanfalen vastgesteld en probeerden de artsen met een spoedoperatie hem er nog bovenop te helpen, maar dat bleek tevergeefs. Vrijdagnamiddag, amper twee dagen nadat hij ziek was geworden, overleed Ludo Somers. Hij werd 72 jaar.

“Het waren verschrikkelijke dagen”, vertelt dochter Ine Somers, die in Sint-Niklaas schepen is voor Lokale Economie, Evenementen en Stadspromotie. “Mijn vader had het coronavirus opgelopen, maar hij had nooit symptomen vertoond. Zijn lichaam heeft echter zo sterk gereageerd op het virus, dat er bloedklonters zijn ontstaan die zich verspreid hebben over alle organen, in een heel snel tempo. Het is verschrikkelijk moeilijk om op zo’n korte tijd afscheid te moeten nemen. Mijn vader betekende zoveel voor mij, hij was onvoorwaardelijk in alles, in liefde en in vriendschap. Een liberaal pur sang, hij was er voor iedereen.”

Ludo Somers was provincieraadslid en nadien twaalf jaar schepen in Sint-Niklaas, tussen 1989 en 2000, met Ruimtelijke Ordening als voornaamste bevoegdheid. Hij was ook wiskundeleraar op het toenmalige Atheneum in Sint-Niklaas.

De uitvaartplechtigheid vindt volgende donderdag plaats. Er zijn twee groetmomenten bij Wase Begrafenissen aan de Singel in Sint-Niklaas, komende woensdag van 14 tot 16 uur en van 18 tot 20 uur.