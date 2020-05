Ontdekte cannabisplantage groter dan verwacht: 1.216 cannabisplanten aangetroffen in bedrijfsgebouw in Europark-Zuid Kristof Pieters

14 mei 2020

11u54 8 Sint-Niklaas De cannabisplantage die afgelopen dinsdag werd ontmanteld in de industriezone Europark-Zuid in Sint-Niklaas is groter dan gedacht. De politie maakte bekend dat er in totaal 1.216 planten werden aangetroffen.

Het gebouw waar de plantage ontdekt werd, werd gehuurd door een firma die officieel handelt in auto-onderdelen. Het bedrijfspand zelf was echter recent verkocht. Mogelijk is de plantage op die manier ontdekt.

Het ging om een professioneel gerunde plantage met in totaal maar liefst 1.216 planten. Alles is intussen ontmanteld en weggehaald. Het onderzoek wordt nu verdergezet door de lokale recherche.