Onrust over toekomst bos Driegaaienhoek: ontwikkelaar wil appartementencomplex bouwen JVS

30 augustus 2019

15u51 0 Sint-Niklaas De vergunningsaanvraag voor een woonproject aan Driegaaienhoek in Sint-Niklaas zorgt voor onrust. Een projectontwikkelaar wil er een appartementencomplex met een 80-tal woongelegenheden bouwen. Op die plek, tussen de Smisstraat en Driegaaienhoek, bevindt zich echter ook een waardevol bos. Er komt weerstand tegen de plannen, onder meer met de groep ‘Red het Driegaaienhoekbos’. Het Sint-Niklase schepencollege heeft nog geen beslissing genomen over de aanvraag. “Maar hoe dan ook moet het bos volledig behouden blijven”, reageert schepen voor Ruimtelijke Ordening Wout De Meester (Groen).

Bouwpromotor Groep Willemen plant aan de kruising van de Smisstraat en Driegaaienhoek een groot woonproject. Daarvoor heeft het een omgevingsvergunning aangevraagd. Het is niet nieuw, want al in 2010 kwamen deze plannen voor het eerst naar buiten. Omdat toen ook de komst van Colruyt naar de Smisstraat er zat aan te komen, besliste het toenmalige schepencollege in 2012 om een masterplan voor het binnengebied tussen de N70, Smisstraat, Driegaaienhoek en Baenslandstraat op te maken. Bij de buurtbewoners leefde toen de grote vrees dat de komst van de supermarkt in combinatie met extra bewoning de verkeersdrukte exponentieel zou doen toenemen, met vlakbij ook al het Waasland Shopping Center. Over minder dan tien jaar komt daar ook nog het nieuwe ziekenhuis bij.

Het woonproject, met initieel 120 nieuwe woongelegenheden, werd ‘on hold’ gezet, maar nu wil de ontwikkelaar er toch werk van maken, met een 80-tal appartementen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning passeerde tot nu toe geruisloos. Het openbaar onderzoek is al voorbij. Volgens buurtbewoners waren de gele affiches niet te zien. En intussen leeft de vrees dat het bos aan Driegaaienhoek zal moeten sneuvelen. Met de groep ‘Red het Driegaaienhoekbos’ is er de voorbije dagen alvast online gemobiliseerd om te strijden voor het behoud van het bos.

“Bos moet behouden blijven”

Schepen voor Ruimtelijke Ordening Wout De Meester (Groen) benadrukt dat de stad waakt over het behoud van het bos. “Er is in 2012 een masterplan opgemaakt. Op basis daarvan is er nu een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. We hebben met het schepencollege maandag beslist om de wegenis nog niet op de agenda van de gemeenteraad te zetten. We vinden dat het ingediende plan te ver afwijkt van het masterplan. In het masterplan staat dat het bos sowieso moet behouden blijven. Op de plaats van de bestaande villa in het bos kan wel een nieuw gebouw komen, maar met dezelfde ‘footprint’, met dezelfde oppervlakte. In de ingediende plannen is die oppervlakte echter uitgebreid. Er wordt dus te veel afgeweken van het masterplan.”

De stad moet zich nu uitspreken over zowel de nieuwe wegen in het gebied, waarover de gemeenteraad moet oordelen, als over de vergunningsaanvraag zelf, wat het schepencollege volgende maand moet doen. “De vergunningsaanvraag moeten we nog met het schepencollege bespreken. De openbare wegenis wordt altijd eerst door de gemeenteraad beoordeeld, waarna het schepencollege zich dan uitspreekt over de stedenbouwkundige vergunning. Deze week hebben we beslist om het dossier van de openbare wegenis nog niet naar de gemeenteraad te brengen omdat we dus vinden dat de plannen te veel afwijken van het masterplan.”

Het behoud van de resterende bossen is een gevoelig thema in Sint-Niklaas. De meerderheid engageert zich bovendien om deze bestuursperiode de grootste bosaanplant ooit in Sint-Niklaas te realiseren, met tienduizenden nieuwe bomen. “Blijkbaar leeft de vrees dat het hele bos daar zal verdwijnen. Daar kan absoluut geen sprake van zijn. Integendeel, het bos moet volledig behouden blijven”, stelt schepen De Meester. “Het woonproject concentreert zich vooral in de achterliggende zone, achter het bos. Aan het bestaande gebouw in het bos wordt ook geraakt, maar daar willen we geen toegevingen doen. Daar zal nog aan moeten worden gesleuteld.”