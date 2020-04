Onderhoudswerken E17 op komst: hinder voor verkeer richting Antwerpen Joris Vergauwen

10 april 2020

13u15 0 Sint-Niklaas Op maandag 20 april start het Agentschap Wegen en Verkeer met onderhoudswerken op de E17 in Sint-Niklaas. De aannemer werkt in de richting van Antwerpen tussen de op- en afrit ‘Sint-Niklaas-West’ en ‘Sint-Niklaas centrum’. De werken zullen een week duren.

De aannemer vernieuwt het wegdek op de E17 over de drie rijstroken en brengt een nieuwe, stillere asfaltverharding aan. De werfzone ligt in de richting van Antwerpen tussen de op- en afrit ‘Sint-Niklaas-West’ en ‘Sint-Niklaas centrum’. Het verkeer op de E17 richting Antwerpen rijdt over de parallelweg over twee rijstroken. Alle op- en afritten blijven open. Het verkeer richting Gent ondervindt geen hinder.

“Alle nodige veiligheidsmaatregelen worden strikt toegepast, zodat er op een veilige en verantwoorde manier kan gewerkt worden. De aannemer zorgt ervoor dat maatregelen rond hygiëne en social distancing worden gerespecteerd”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

De werken starten op 20 april en zullen een week duren. Meer informatie vind je hier.